Google et Mozilla préparent des navigateurs qui vont vraiment déplaire à Apple

Apple impose aux fabricants de navigateurs pour iOS d'utiliser WebKit. Cela n'empêche pas Google et Mozilla de préparer des browsers basés sur leurs propres moteurs de rendu.

Apple est connu pour imposer des règles parfois très sévères sur les applications proposées sur son App Store. Parmi les limitations que rencontrent les développeurs, figure l’obligation pour les navigateurs sous iOS d’utiliser le moteur de rendu WebKit de la marque à la pomme. Chrome et Firefox sur iPhone et iPad ne sont donc pas strictement les mêmes logiciels que ceux disponibles sous Android.

Google et Mozilla se préparent tout de même à l’éventualité d’un assouplissement des règles de la part d’Apple. Un bout de code enregistré sur Github en octobre 2022 laisse penser que la fondation du panda roux a bien avancé sur le sujet, tandis que la firme de Mountain View ne cache pas avoir commencé à concevoir une version remaniée de Chrome pour iOS. Le petit monde des navigateurs est très fractionné, et chacun utilise son propre moteur de rendu. Firefox de Mozilla est propulsé par Gecko, Safari d’Apple tourne sous WebKit, tandis que Google Chrome et Edge tournent sous Blink.

Firefox et Chrome sous iOS pourraient proposer de passer d’un moteur de rendu à l’autre

Si la plupart du temps, les acteurs de ce microcosme parviennent à s’entendre pour proposer des fonctionnalités communes, il n’est pas rare que les bases de code divergent. Selon Open Web Advocacy, Safari n'est utilisé que par 19 % des internautes en janvier 2023, mais « les contraintes imposées par la firme de Cupertino empêchent le Web interopérable, basé sur des normes, de devenir une alternative viable aux écosystèmes propriétaires natifs proposés par Apple et Google ».

Pour le groupe de lobbying pour les développeurs, la pratique est non seulement anticoncurrentielle, mais elle est aussi mauvaise pour l’évolution d’Internet. Si Apple ne veut pas assouplir ses règles, il semble qu’à terme, c’est l’UE qui pourrait l’y obliger. La compagnie est déjà dans l’obligation d’autoriser d’autres boutiques d’applications sur l’iPhone et l’iPad, potentiellement dès iOS 17. Il est donc fort probable qu’elle doive bientôt laisser les internautes choisir le moteur de rendu à utiliser sur iOS.

Source : Ars Technica