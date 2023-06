Google Drive va bientôt cesser de fonctionner sur Windows 8 et 8.1

Les utilisateurs de Google Drive sous Windows 8 et 8.1 seront bientôt confrontés à un problème de compatibilité, Google ayant annoncé que son application de bureau ne prendrait bientôt plus en charge ces systèmes d'exploitation.

Clap de fin pour Google Drive sur Windows 8 et 8.1, annonce Microsoft. La prise en charge de la version 32 bits de Windows 10 sera également abandonnée. Les changements devraient prendre effet en août de cette année, selon une page de support découverte par nos confrères d’Android Police.

L'application de bureau Google Drive permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers et des dossiers entre leur ordinateur et le service de stockage dans le cloud, ainsi que de sauvegarder des photos et des vidéos sur Google Photos. Cependant, après la fin du support, les utilisateurs de Windows 8, 8.1 et de la version 32 bits de Windows 10 ne pourront plus utiliser l'application pour synchroniser ou sauvegarder leurs fichiers.

Clap de fin pour Google Drive sur les anciennes versions de Windows

Si l'arrêt de la prise en charge de ces versions de Windows n'empêche pas complètement les utilisateurs d'accéder à Google Drive via leur navigateur, il présente néanmoins des limites en termes de fonctionnalités de synchronisation et de sauvegarde. Les personnes concernées par ce changement peuvent envisager de mettre à niveau leur ordinateur si elles souhaitent continuer à utiliser toutes les fonctionnalités de Google Drive.

Parmi les changements les plus importants que l’on peut attendre, les fichiers et les dossiers ne devraient plus être synchronisés. De plus, les utilisateurs ne pourront plus faire de sauvegarde ou accéder aux fichiers et autres données stockés dans leur Drive. Il est donc important de faire la mise à jour vers une version plus récente de Windows si vous utilisez toujours Google Drive sur votre ordinateur.

La fin du support pour Windows 8 et 8.1 était attendue. Microsoft a officiellement cessé de fournir des mises à jour de sécurité et une assistance technique pour ces systèmes en janvier. Google a également publié une nouvelle version de Chrome qui ne prend plus en charge Windows 7, Windows 8 et 8.1 dès le mois de février. Mozilla Firefox prévoit également de ne plus fournir de mises à jour de sécurité pour Windows 7 et Windows 8/8.1 à l'avenir.