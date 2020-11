Google Drive va supprimer les fichiers des comptes inactifs depuis 2 ans

Google Drive va supprimer les fichiers stockés par des comptes inactifs depuis plus de deux ans. Pour éviter que vos données ne soient effacées, Google demande aux utilisateurs de son service de se connecter régulièrement à leur compte.

Ce 11 novembre 2020, Google a annoncé plusieurs changements à la politique d'utilisation de ses services. Tout d'abord, la firme a annoncé la fin stockage gratuit et illimité sur son service Google Photos. Dès le 1er juin 2021, “les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l’espace de stockage de votre compte Google”. Sans surprise, Google conseille aux usagers d'opter pour un abonnement Google One.

Dans un second temps, Google a évoqué le cas de Google Drive. Désormais, le géant de la recherche s'octroie le droit de supprimer les données stockées par des comptes inactifs depuis plus de 2 ans. “Si vous êtes inactif dans un ou plusieurs des services pendant deux ans (24 mois), Google peut supprimer le contenu du ou des services pour lesquels vous êtes inactif” met en garde Google dans un billet de blog. Même son de cloche si l'espace de stockage alloué à votre compte est rempli.

Google conseille de vous connecter régulièrement à Drive

Evidemment, Google s'engage à prévenir les utilisateurs de la suppression imminente de leurs fichiers. La firme promet d'avertir les utilisateurs “via les e-mails et les notifications” au moins trois mois avant les 2 années d'inactivité. De ce côté là, Google utilise une procédure similaire à celle de son “gestionnaire de compte inactif”, un service destiné à supprimer les données des utilisateurs décédés après un certain laps de temps.

Pour éviter que vos fichiers ne soient supprimés par Google, la firme vous invite à vous connecter régulièrement à votre compte Google Drive. “Le moyen le plus simple de garder votre compte actif est de visiter régulièrement Google Drive via un navigateur web ou une application Google officielle” précise Google. Cette nouvelle politique entrera en vigueur le 1er juin 2021. Á partir de cette date, vous aurez 24 mois pour vous connecter à votre compte et éviter la disparition de vos fichiers stockés en ligne.