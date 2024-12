Google Drive améliore la lecture vidéo avec cette nouvelle mise à jour

Google vient d'annoncer une amélioration attendue de son service Drive, permettant désormais la lecture instantanée des vidéos dès leur téléchargement sur la version web. L’arrivée de cette fonctionnalité promet déjà une avancée significative dans l'expérience utilisateur de la plateforme.

Avec la nouvelle mise à jour de Google Drive, Google élimine complètement le temps d'attente entre le téléchargement et la lecture. La nouvelle version est déjà disponible pour les utilisateurs des domaines Rapid Release. Le déploiement général débutera le 2 janvier 2025, touchant progressivement l'ensemble des utilisateurs.

Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité des récentes améliorations de Google Drive, qui avait déjà introduit un lecteur vidéo plus moderne et plus fluide en octobre dernier. Le nouveau design, qui rappelle celui d'Apple TV+, s'accompagne de fonctionnalités comme la transcription automatique et des temps de chargement optimisés.

Les vidéos pourront être lues beaucoup plus rapidement sur Google Drive

Dans son billet de blog Workspace, Google n'a pas détaillé les modifications techniques permettant cette amélioration des performances. Néanmoins, les premiers retours des utilisateurs confirment une nette amélioration de la vitesse de lecture sur certains comptes Workspace, suggérant un déploiement progressif de la fonction.

La fonctionnalité sera accessible à tous les clients Google Workspace, aux abonnés Workspace Individual, ainsi qu'aux utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. La disponibilité sur les applications mobiles de Google Drive n'a pas encore été précisée.

Par ailleurs, Google a également annoncé des changements concernant les raccourcis clavier de Google Groups. Dans un effort d'amélioration de l'accessibilité, de nouveaux raccourcis seront mis en place. Les utilisateurs pourront continuer à utiliser les anciens et les nouveaux raccourcis jusqu'au début de l'année 2025, date à partir de laquelle seuls les nouveaux seront fonctionnels.

Ces modifications des raccourcis clavier prendront effet le 13 janvier 2025, sous réserve que le déploiement soit achevé. Comme pour la mise à jour de Drive, ces changements concerneront l'ensemble des utilisateurs Workspace, Workspace Individual et des comptes Google personnels. Il reste maintenant à savoir quand ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous. Comme d’habitude, le déploiement pourrait prendre un certain temps, Google privilégiant généralement un déploiement progressif pour s’assurer que les fonctionnalités ne contiennent aucun bug majeur.