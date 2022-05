Google Docs : un étrange bug fait crasher l’application lorsque l’on tape une série précise de mots

Si vous utilisez Google Docs, faites bien attention à ne pas taper une certaine suite de mots. En effet, si l’on écrit très précisément « And. And. And. And. And. », l’application crashe instantanément et il n’est plus possible d’accéder au document. Google travaille actuellement sur une solution. En attendant, il existe un moyen alternatif de charger son document.

Si Google Docs est capable de vous aider à mieux écrire, il est visiblement susceptible concernant certaines formulations. En effet, un bug très étrange, car particulièrement spécifique, a été détecté par la poète Eliza Callahan. En essayant de taper la suite de mots « And. And. And. And. And. », l’application a crashé soudainement. Dès lors, impossible d’accéder à son document.

Comme l’explique l’utilisateur Pat Needham, il semblerait que le problème survient avant tout sur Google Chrome, bien que la version 99.0.1 de Firefox est également concernée. De plus, les majuscules sont particulièrement importantes, puisque si l’on tente par exemple d’écrire « and. and. And. and. And. », le bug n’apparaît pas.

Voici comment retrouver votre document si vous tapez la suite de mots maudite

Lorsque l’on tape la suite de mots, un message d’erreur s’affiche indiquant qu’il est « impossible de charger le fichier ». Par ailleurs, un autre utilisateur du nom de Sergii Dymchenko souligne que ce dernier apparaît également lorsque l’on écrit « But. But. But. But. But. » ou encore des mots tels que « Also, Therefore, And, Anyway, But, Who, Why, Besides, However » selon le même format.

Google a indiqué avoir pris connaissance du problème et être en train de travailler sur un correctif. D’ici là, il existe une solution temporaire pour accéder à son document. En effet, si vous tentez de nouveau de l’ouvrir dans Google Docs, le message d’erreur apparaîtra à l’infini. Pour commencer, il faut désactiver l’option Afficher les suggestions orthographiques qui se trouve dans Outils > Grammaire et orthographe.

Si le bug est déjà apparu sur l’un de vos documents et que vous n’arrivez plus à l’ouvrir sans qu’il crashe, l’autre solution est d’y accéder via votre application sur smartphone. En effet, celui-ci n’est déclenché que sur navigateur. Dès lors, vous pouvez effacer la suite de mots problématiques puis de nouveau l’ouvrir sur votre ordinateur.

Source : Bleeping Computer