Photoshop débarque enfin sur Android : comment l’installer gratuitement

Après des années d'attente pour certains, le logiciel Photoshop est désormais disponible sur Android. C'est totalement gratuit, alors aucune raison de ne pas se lancer dans quelques retouches.

Quand vous voyez une image qui a visiblement subi des modifications à l'aide d'un logiciel quelconque, vous dites qu'elle a été retouchée ou “photoshopée” ? Le célèbre programme d'Adobe est si populaire qu'il est depuis longtemps devenu un verbe du langage courant, au même titre que “googler”. En le faisant évoluer régulièrement, en fonction des avancées technologiques de son époque, la firme a su conserver sa place de leader malgré l'apparition de concurrents sérieux. Payants ou gratuits d'ailleurs.

Mais il restait tout de même une ombre au tableau : l'absence de Photoshop sur smartphone. Nous avons droit à Photoshop Express, une version allégée, mais pas à l'ensemble des outils proposés par sa version complète. Il a fallu attendre début 2025 pour voir arriver une application Photoshop en bonne et due forme, uniquement sur iOS. Les détenteurs d'un mobile Android doivent se contenter d'un vague “bientôt”, et leur patience est finalement récompensée.

Voici comment profiter gratuitement de Photoshop sur votre smartphone Android

Pour installer Photoshop sur Android, il vous suffit de cliquer sur le bouton disponible à la fin de cet article depuis votre mobile puis de lancer le téléchargement. Attention, l'application pèse 585 Mo. Si votre connexion 4G/5G n'est pas optimale, ou si vous préférez économiser vos données mensuelles, pensez à activer le Wi-Fi. Contrairement à Photoshop Express, vous trouverez à terme toutes les options de la version complète du logiciel, évidemment remaniées pour une utilisation sur un petit écran tactile.

Il sera possible d'importer des fichiers, .psd compris, de reprendre un travail commencé par ordinateur en passant par le cloud d'Adobe, de récupérer une image depuis Adobe Stock ou encore d'utiliser l'IA générative Firefly. Notez qu'il s'agit d'une version bêta, et que certaines fonctionnalités gratuites déjà présentes ou à venir pourront devenir payantes plus tard. Adobe le précise clairement : “Pour une durée limitée, accédez gratuitement et en avant-première à des outils de niveau pro“. On ignore encore quel sera le tarif demandé.