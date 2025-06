ChatGPT gratuit apprend enfin à vous connaître, plus besoin de vous répéter !

Une fonction longtemps réservée aux abonnés payants de ChatGPT est désormais disponible gratuitement. L’intelligence artificielle retient enfin ce que vous lui avez déjà dit. Et cela change beaucoup de choses dans la manière de l’utiliser.

Depuis plusieurs mois, OpenAI étend progressivement certaines fonctions avancées de ChatGPT à ses utilisateurs gratuits. En avril 2025, la fonctionnalité de Recherche approfondie a été activée. Elle permet d’obtenir des synthèses très détaillées sur des sujets complexes, avec une première analyse et des sources. Aujourd’hui, une autre nouveauté majeure arrive : la mémoire. Jusqu’ici réservée aux abonnés Plus ou Pro, cette fonction permet à l’IA de retenir des informations d’une conversation à l’autre. Plus besoin de rappeler vos préférences ou de reformuler vos demandes à chaque fois.

La version gratuite de ChatGPT ne bénéficie toutefois que d’une mémoire limitée. Elle se concentre sur les préférences récentes, comme le style d’écriture souhaité, un régime alimentaire à respecter ou une langue à privilégier. Ces éléments peuvent être rappelés sur quelques échanges successifs, mais sont oubliés sur le long terme. En comparaison, la mémoire des comptes payants conserve des informations pendant plusieurs semaines ou mois. Il s’agit donc ici d’un aperçu, pensé pour améliorer le confort sans aller aussi loin que les versions supérieures.

ChatGPT retient enfin les consignes entre les conversations pour les utilisateurs de la version gratuite

Cette mémoire peut être activée ou désactivée depuis les Paramètres de ChatGPT, dans la section Personnalisation > Mémoire. Il est aussi possible de supprimer certaines données mémorisées. Pour ceux qui ne veulent laisser aucune trace, le mode “Chat temporaire” est disponible via le menu du profil. Il permet de discuter sans que rien ne soit enregistré. En Europe, cette fonction n’est pas activée par défaut : il faut l’autoriser manuellement pour qu’elle fonctionne.

Même partielle, cette mémoire transforme la façon dont on interagit avec l’IA. Elle permet à ChatGPT de devenir un assistant plus cohérent, capable d’offrir des réponses mieux ciblées selon votre historique récent. Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie claire d’OpenAI : familiariser les utilisateurs gratuits avec ses fonctions premium et, peut-être, les convaincre de passer à la version payante, où les possibilités sont plus poussées.