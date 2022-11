Chrome : une nouvelle faille critique vient d’être découverte, faite d’urgence la mise à jour

Google vient de publier un correctif pour son navigateur Chrome afin de corriger une faille « zero day ». C’est la huitième fois cette année qu’un tel patch est appliqué. Pour l’instant, les détails ne sont pas dévoilés afin de préserver la sécurité des utilisateurs.

Et de huit ! Google vient de publier une nouvelle mise à jour de sécurité pour son navigateur web Google Chrome. C’est la huitième fois qu’une faille « zero day » est repérée et corrigée en 2022.

Cette vulnérabilité a été repérée par Google en tant que CVE-2022-4135 et concerne le dépassement de la mémoire tampon, ce qui permet d’écrire des données à des emplacements non prévus pour. Cela peut être utilisé par des personnes mal intentionnées pour installer des choses non désirées sur les PC.

Google donne peu de détails sur cette faille

Google n’a donné que très peu de détail sur cette vulnérabilité et pour cause : la société attend le déploiement de la MàJ auprès du grand public avant d’en parler. Cela permet d’éviter que des pirates saisissent l’occasion au vol et visent les utilisateurs qui ne l'ont pas encore. Cette vulnérabilité a été repérée le 22 novembre dernier, donc très récemment, par Clément Lecigne du Google Threat Analysis Group.

A lire aussi – Google Chrome : les onglets vont bientôt changer de couleur en fonction de vos fonds d’écran

Si vous utilisez Chrome, Google vous incite très fortement à mettre à jour votre navigateur. Sur PC, il est recommandé de télécharger la version 107.0.5304.121/122. Sur Mac et Linux, il faut la version 107.0.5304.122. Pour y arriver, rien de plus simple ;

Cliquez sur les trois points en haut à droite (à côté de votre avatar)

Sur le menu à gauche, cliquez sur « A propos de Chrome » (tout en bas)

La mise à jour devrait se télécharger toute seule

Cliquez sur « Relancer » pour l’installer

Si vous n’avez pas encore la dernière mise à jour, cela ne devrait pas trop tarder. Un peu de patience. C’est la huitième fois cette année que Google doit faire face à ce souci. Le fait que la firme de Mountain View diffuse rapidement des correctifs est plutôt rassurant, même s’ils se multiplient.