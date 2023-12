Google Chrome : vous pourrez bientôt personnaliser le navigateur à l’extrême grâce à l’IA

Pour toujours plus de personnalisation de son navigateur Chrome, Google va y ajouter la possibilité de créer un thème grâce à l'intelligence artificielle. De nombreuses options seront disponibles.



Un navigateur Internet évolue à mesure que vous l'utilisez. Au départ, il est vierge de toute fioriture. Puis, le temps passant, on commence à se l'approprier : une extension par-ci, une réorganisation des favoris par-là… Pour finir (ou commencer selon les personnes) par chercher le thème qui reflètera au mieux vos goûts et le ton que vous souhaitez donner au programme. Après tout, il accompagne toutes vos sessions de surf sur le Web.

Peut-être que vos idées à ce niveau sont tellement précises et spécifiques qu'aucun thème existant ne trouve grâce à vos yeux ? Réjouissez-vous, l'intelligence artificielle vient à votre secours, encore elle. Google ne cache pas son intention d'intégrer l'IA dans tous ses services, ce qui inclut son navigateur. Récemment, la firme a même ajouté une section dédiée à l'IA dans le magasin d'extensions Chrome Web Store. Sans parler de l'arrivée prochaine de Help me write, qui va écrire à votre place sur tous les sites ou presque.

L'outil de personnalisation sobrement intitulé Créer un thème avec l'IA n'est pas encore actif. Il est cependant visible sur la version Canary, ou bêta, de Chrome et on peut déjà se rendre compte de son fonctionnement. Pour commencer, il faut choisir un sujet principal. Cela va des bâtiments aux objets de tous les jours, en passant par les voyages, l'espace, la nourriture, les véhicules, les lieux célèbres… Chaque catégorie comprend un nombre important de sous-catégories. Le choix est vaste.

Ensuite, vous pouvez sélectionner un style comme photographique, dessiné, 3D, crayonné, peinture à l'huile, expressionnisme… puis une ambiance : triste, automne, romantique, ou encore intellectuelle. Terminez par le choix de la couleur dominante. Actuellement, cliquer sur le bouton Créer affiche un message d'erreur, mais on peut supposer d'après l'animation qui le précède qu'au moins 6 variantes de résultats vous seront proposées. Avec tout ça, nul doute que vous trouverez le thème de vos rêves.

There are an overwhelming number of options available for creating AI themes in Chrome, here I show some of them:

— Leopeva64 (@Leopeva64) December 9, 2023