Google Chrome va bientôt écrire à votre place sur tous les sites

Le système d’intelligence artificielle de Google chargé d'écrire les mails pour vous dans Gmail va être déployé dans le navigateur Chrome, démultipliant ses possibilités.

Cela fait déjà quelques années que Google s'essaye à l‘intelligence artificielle dans le cadre de la rédaction de texte. En 2019, on en a un aperçu avec l'arrivée de la fonction Smart Compose dans Gmail en France. C'est elle qui, alors que vous êtes en train d'écrire un message, “devine” le prochain mot ou ensemble de mots de la phrase et vous propose d'appuyer sur une touche du clavier pour l'insérer. Très pratique pour ne pas avoir à taper les formules de politesse à la fin d'un courrier par exemple.

Peu avant l'été 2023, lors de la conférence Google I/O, la firme dévoile l'évolution logique de Smart Compose : Help me write. D'abord intégrée à Gmail, l'IA est utilisée au maximum de ses capacités pour rédiger entièrement un message en fonction de votre requête. “Écris un mail pour annoncer à mon patron que je suis en arrêt maladie pour 6 jours” par exemple. Rapidement, Help me write est déployé sur les différents services Google, Messages, Docs, Keep… Il en manquait un pourtant très important, le navigateur Chrome.

Google veut ajouter l'IA qui écrit à votre place dans le navigateur Chrome

Bientôt, l'IA fera partie intégrante de Chrome par l'intermédiaire de Help me write. Son fonctionnement sera simple : quand vous taperez du texte dans Chrome et que ce dernier vous proposera de compléter lui-même ce que vous écrivez, vous aurez aussi l'option de le faire rédiger à votre place. Google indique que le “prompt” initial peut prendre la forme “de quelques mots pour résumer [ses] pensées, un brouillon, ou des requêtes comme écris une critique 5 étoiles pour ce restaurant”. L'IA se servira des contenus de la page Web affichée pour suggérer des propositions plus pertinentes.

Comme sur les autres services, il sera possible de demander à raccourcir ou allonger le texte obtenu, tout en modifiant le ton général, familier ou formel. Ajouter Help me write directement dans le navigateur Chrome devrait le rendre très intuitif à utiliser, tout en complétant la listes des services qui en bénéficient. Aucune date de déploiement n'a été communiquée. On imagine que ce sera pour début 2024, peut-être avec la version 122 de Chrome en février.

Source : 9to5Google