Ce navigateur intègre un “mode panique” pour cacher tous vos onglets honteux en une seconde

Opera GX, la version destinée au gamer du navigateur web, a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour le moins amusante. Sobrement intitulée « mode panique », celle-ci permet, d’une simple pression d’une touche de votre clavier, de camoufler tous les onglets que vous souhaitez garder confidentiels, pour les remplacer par une page innocente.

Décidément, les gamers ont, semble-t-il, bien des choses à cacher. Après Steam qui permet à ses utilisateurs de cacher certains jeux de leur ludothèque auprès des regards indiscrets, c’est au tour d’Opera GX de prendre soin de leur vie privée. Lancé en 2019, le navigateur est le penchant gaming d’Opera, qui inclue différentes fonctionnalités pensées spécifiquement pour les joueurs.

Celui-ci permet notamment de limiter l’usage du CPU et du GPU, en plus de proposer une intégration optimisée de Discord, Twitch et autres réseaux sociaux. À tout cela s’ajoute désormais un raccourci clavier qui intéressera tous ceux qui s’adonnent à des activités… confidentielles. Ou, du moins, qui visitent des sites qu’ils ne devraient pas visiter dans certains contextes.

Opera GX permet de camoufler tous vos onglets d’une simple touche de clavier

Imaginons que vous regardiez une vidéo sur votre réseau social favori au bureau, pensant que personne ne vous voit. Mais, malheur, votre patron débarque dans la pièce sans prévenir, avec une vue directe sur votre écran. Opera GX propose désormais une solution à cette situation épineuse. Simplement en utilisant la touche F12 de votre clavier, le navigateur va couper le son de tous vos onglets et ouvrir une nouvelle page de votre choix.

Il vous revient donc de définir en amont ce que sera cette page, en fonction de la situation à risque. À noter qu’Opera GX émet déjà quelques propositions, comme YouTube, Twitch et même Wikipédia, au cas où vous souhaitiez briller en société. Une fois le conflit évité, il suffira de réappuyer sur F12 pour rouvrir tous les onglets cachés. Pour en profiter, il vous faudra d’abord activer l’option Early Bird depuis les paramètres du navigateur.