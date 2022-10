Chrome 107 va enfin supporter la H.265, mais que fait Firefox ?

La version 107 de Chrome devrait être déployée dans les prochaines heures. Cette dernière apportera son lot d’améliorations. La plus notable concerne le support de la norme de décodage HEVC, également appelée H265.

Chrome 106 est sorti il y a quatre semaines à peine que déjà la version 107 pointe le bout de son nez. Google va s’attaquer à un gros morceau, puisque les ingénieurs de la compagnie ont prévu de proposer le décodage du High Efficiency Video Coding en natif. Par rapport à son prédécesseur, le MPEG-4 AVC, le HEVC permet théoriquement de réduire le débit nécessaire de moitié pour une qualité d'image équivalente. À l’heure où tout le monde possède un abonnement à un service de streaming, c’est le genre d’évolution qui peut faire une très grosse différence.

En supportant cette nouvelle norme de décodage, Chrome isole encore un peu plus Firefox. Le moteur de rendu Gecko est désormais le seul à ne pas prendre en charge le H.265. Les développeurs de Firefox clament leur opposition à l’implémentation de ce codec. Son utilisation nécessite de payer une licence, ce à quoi Mozilla se refuse. L’argument suscite une incompréhension grandissante chez les utilisateurs de Firefox. En effet, la très grande majorité des fabricants d’appareils mobiles paie la licence pour décoder le HEVC. Firefox, plutôt que de laisser ces derniers décoder les vidéos, rejette purement et simplement les fichiers à ce format.

En prenant le H.265 en charge, Chrome isole Firefox, qui refuse de payer la licence

Les autres nouveautés de Chrome 107 s’adressent spécifiquement aux développeurs. Dans le désordre, ils constateront que le module CSS Grid layout (modèle de disposition en grille) permettra l’interpolation entre les propriétés grid-row et/ou grid-template. Les animations d’interface n’en seront que plus fluides et plus faciles à programmer. La fonction displayMedia acceptera une nouvelle contrainte permettant d’exclure l’onglet utilisé actuellement. Les outils de captation vidéo ne filmeront pas la fenêtre dans laquelle ils apparaissent : adieu les effets miroirs lors des visioconférences. Les balises form gagneront un attribut rel, l’interface URLPattern aura une option ignoreCase, et l’interface PerfomanceResourceTiming pourra déterminer plus précisément quelles ressources créent un goulet d’étranglement dans une application.

Des fonctionnalités expérimentales qu'il faudra activer explicitement seront implémentées dans Chrome 107. La Declarative PendingBeacon API permettra aux développeurs d’avoir la garantie d’envoyer des données à un serveur, même si l’internaute ferme l’onglet.

En CSS, les Container Queries pour les propriétés personnalisées vont avoir droit à une fonction style() qui appliquera des styles basés sur les valeurs calculées des propriétés personnalisées d'un élément parent.