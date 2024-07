Google Chrome va devenir encore plus simple à utiliser grâce à ce nouveau bouton d’action

Google Chrome teste actuellement l'intégration d'un bouton d'action flottant (FAB) pour l'ouverture de nouveaux onglets. Ce dernier a été repéré dans la version bêta du navigateur et il pourrait rendre la navigation encore plus intuitive.

Google Chrome est en pleine phase de transformation avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces évolutions, on trouve des modifications dans la gestion des certificats de sécurité et de nouvelles options pour révoquer automatiquement les permissions des sites web rarement visités sur Android. Ces changements visent à améliorer la sécurité et l'ergonomie du navigateur.

Désormais, Google Chrome teste l'ajout d'un bouton d'action flottant (FAB) pour faciliter l'ouverture de nouveaux onglets. Repéré dans la dernière version bêta 127.0.6533.23 de Chrome sur Android, il est placé en bas à droite de l'écran. Il remplacera le bouton actuel + situé en haut à gauche. Cette nouvelle disposition permet de rendre l'accès aux fonctionnalités principales plus rapide.

Chrome pourrait bientôt intégrer un bouton d'action flottant comme dans les autres applications de Google

Les FABs sont définis par Google comme des boutons à haute visibilité permettant d'effectuer une action principale. Ils sont déjà utilisés dans des applications comme Gmail, Google Maps et Google Keep. Dans ces dernières, ils servent à créer de nouveaux messages, à recentrer la carte sur la position de l'utilisateur, ou à initier des actions rapides. L'intégration de ce bouton dans Chrome vise à simplifier la navigation.

Bien que le bouton d'action flottant de Chrome ne soit pas encore disponible dans la version stable du navigateur, sa présence dans la version bêta nous indique un déploiement imminent. Google continue d'expérimenter avec cette fonctionnalité à travers différentes applications, y compris Google Messages et Gmail, ce qui laisse présager une adoption plus large de cette interface.

De plus, l'utilisation de ce type de boutons s'étend à d'autres services Google, tels que Google Drive, où ils facilitent le processus de téléchargement et de création de documents. Avec cette évolution, Chrome rejoint la liste des applications qui l’adoptent pour améliorer et standardiser les interactions.

Source : Androidauthority