Google Chrome va devenir plus rapide et moins énergivore si vous êtes équipé de ce type de PC

La version ARM 64 de Chrome va bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'améliorer ses performances et de consommer moins d'énergie.

Cela a été moins rapide que prévu, mais Google a finalement publié une version native de Chrome pour ARM64. De plus en plus d'ordinateurs portables, notamment les ultrabooks, tournent sous une architecture ARM plutôt que x86, et il était temps que le navigateur de bureau le plus utilisé au monde se mette à la page.

Cette application Chrome ARM 64 est spécifiquement optimisée pour les PC Windows ARM. Elle s'y exécute plus vite, les pages se chargent plus rapidement et tout est plus fluide qu'avec la version classique de Chrome, qui fonctionne par émulation sur ce type d'appareils. Ce n'était clairement pas l'idéal, et on a bien du mal à comprendre pourquoi Google a pris tant de temps pour proposer une version de son navigateur pour ce type de système. Edge l'a par exemple fait bien plus tôt, même si Microsoft avait, il est vrai, plus d'intérêt à le faire étant donné que l'entreprise pousse pour l'adoption de Windows ARM.

Chrome s'améliore sur les PC Windows ARM

En tout cas, maintenant que Chrome ARM 64 est disponible, on peut s'attendre à des mises à jour régulières permettant d'améliorer les performances et la sécurité de cette version. Et un commit Chromium, repéré par Windows Report, nous apporte quelques bonnes nouvelles. Intitulé “Enable MediaFoundationAcceleratedEncodeOnArm64”, il nous apprend que Google est au travail pour permettre l'encodage vidéo accéléré par le matériel, à l'aide de Media Foundation Transforms (MFT).

Cela signifie que le navigateur ne se reposera plus seulement sur les capacités du processeur pour l'encodage vidéo. Cela devrait octroyer une meilleure expérience lors de la lecture de vidéos, et notamment une fluidité accrue de l'affichage. Un encodage plus rapide va aussi être utile aux utilisateurs qui enregistrent et montent des vidéos directement dans Chrome. Enfin, décharger le CPU va contribuer à consommer moins d'énergie, et donc à préserver un peu plus la batterie des PC portables.

Cette nouveauté sera d'abord déployée dans le Canary Channel (version bêta), avant d'être introduite dans la version stable du navigateur.

Source : Windows Report