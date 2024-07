Chrome sur Android va devenir plus sécurisé et vous n’avez rien à faire, voici comment

Google teste une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour Chrome sur Android. Cette nouveauté permettra de révoquer automatiquement les permissions des sites web rarement visités.

Chrome est un navigateur largement utilisé, tant sur les ordinateurs que sur les appareils mobiles, grâce à des mises à jour régulières et sa fluidité. Par exemple, Google a récemment intégré une fonctionnalité alimentée par l'IA pour faciliter les recherches dans l'historique de navigation. De plus, la gestion des certificats de sécurité a été renforcée pour protéger les utilisateurs contre les sites non sécurisés.

Google travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité pour la version Android de Chrome, dans le but d’améliorer la sécurité des utilisateurs. Celle-ci permettra de révoquer automatiquement les permissions des sites web que les utilisateurs visitent rarement. Les versions Beta, Dev et Canary de Chrome offrent un accès anticipé à ces nouvelles fonctionnalités.

Chrome sur Android révoquera automatiquement les permissions des sites web rarement visités

La nouvelle fonctionnalité a été repérée par un utilisateur sur X, qui a partagé que cette option est désormais disponible dans la dernière version de Chrome Canary. Sur la version de bureau, cette fonctionnalité aide à protéger les utilisateurs en limitant les risques liés aux sites web ayant des permissions inutiles ou non surveillées. Désormais, cette protection pourrait s'étendre aux appareils mobiles.

En révoquant automatiquement les permissions des sites web rarement visités, Chrome pour Android pourrait réduire les risques de sécurité. Cela est particulièrement important pour les utilisateurs qui en accordent sans se rendre compte des potentielles implications sur leur vie privée. Par exemple, un site web ayant l'autorisation d'accéder à la caméra ou au microphone pourrait potentiellement en abuser si elles ne sont pas révoquées après une période d'inactivité.

De plus, si un utilisateur visite un site web pour une occasion unique et accorde certaines autorisations, il n'aura plus à s'inquiéter qu’elles restent actives indéfiniment. Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase expérimentale, elle pourrait bientôt être déployée dans la version stable de Chrome 128 prévue pour le mois d’août. En plus de renforcer la sécurité, cette mise à jour pourrait également améliorer les performances de l'appareil en limitant les accès non nécessaires aux ressources du téléphone.