Google Chrome proposera bientôt le classement automatique des onglets en un clic

Le leaker Leopeva a découvert qu’une fonctionnalité de réorganisation des onglets est à l’étude dans Chrome pour desktop.

D’après le membre de Twitter, « apparemment, l’une des options de la nouvelle fonction “Organiser les onglets” de Chrome sera la création automatique de groupes d’onglets. Après avoir organisé les onglets en différents groupes, Chrome vous permettra de les renommer, voici à quoi ressemble actuellement cette option dans Canary ». Une option de réorganisation automatique des onglets, et la possibilité de les renommer facilement seront très utiles aux internautes qui utilisent le navigateur à longueur de journée.

À lire — Chrome devient beaucoup moins gourmand en mémoire si vous activez cette nouvelle option

Chrome consomme énormément de mémoire vive, beaucoup plus que ses confrères Safari ou encore Firefox. Cela n’empêche pas certains internautes d’avoir plusieurs dizaines d’onglets ouverts simultanément. Une situation qui peut rapidement devenir ingérable lorsque vous devez jongler entre les sites, à la recherche d’une référence sur l’un pour la croiser avec les informations contenues sur un autre, par exemple. Bien qu’il soit déjà possible d’ajouter un onglet à un groupe manuellement, la procédure peut se révéler fastidieuse quand il y a plusieurs dizaines de sites à classer de la sorte.

Google Chrome va arranger automatiquement vos onglets en un clic

Google est conscient de ce problème, et travaille donc à une solution automatisée et Leopeva est parvenu à avoir un aperçu des avancées de la compagnie sur l’outil « Organiser les onglets ». Celui-ci dispose de son propre bouton, situé tout à gauche de la rangée d’onglets du navigateur. Comme on peut le voir, la fonctionnalité est encore loin d’être prête.

À lire — Google : l’IA du moteur de recherche vous résume les articles longs en quelques points clés

Le leaker l’a découverte dans la version Canary de Chrome, et on imagine bien que l’implémenter est un véritable défi, selon le nombre d’onglets ouverts dans le navigateur. En effet, les ingénieurs de Mountain View aimeraient non seulement qu’elle réorganise les onglets (selon des critères qui restent à déterminer, car nous n’en avons pas encore le détail) dans des groupes, mais aussi que lesdits groupes soient classés dans leur propre fenêtre.