Google Chrome sur Android : comment activer le mode sombre (dark mode)

Le mode sombre (dark mode) de Google Chrome pour Android est déjà disponible dans la version de développement du navigateur web, Chrome Canary. On vous explique comment faire pour tester ce thème obscur avant tout le monde. Suivez le guide.

Le mode sombre est déjà disponible depuis plusieurs mois sur Chrome Canary. Orientée développeurs, il s’agit d’une version de Chrome très instable et parfois truffée de bugs. Elle profite par contre toujours des dernières nouveautés et fonctionnalités développées par Google bien avant leur sortie en version finale.

Comment activer le mode sombre de Chrome ?

Pour essayer le mode sombre avant son déploiement final, commencez d’abord par télécharger et installer Chrome Canary. Ensuite, suivez la méthode suivante pour activer le dark mode en seulement quelques clics :

Ouvrez Chrome Canary

Connectez votre compte Google

Rendez-vous dans la barre d’URL

Tapez chrome://flags/#enable-android-web-contents-dark-mode

Activez le mode sombre en cliquant sur « Default »

Cochez « Enabled »

Redémarrez Chrome Canary grâce au bouton « Relaunch Now » en bas à droite de l’écran

Voilà, le mode sombre est désormais activé !

Toutes les pages web que vous visiterez seront désormais noircies, ce qui peut poser des problèmes de lecture ou de lisibilité sur certains sites. On imagine que Google va corriger ces quelques défauts d’ici le déploiement de la version finale. Néanmoins, ce thème se montre déjà plutôt réussi. L’arrière plan des pages visitées se voile d’un noir profond et non pas de gris, comme c’est trop souvent le cas avec certains thèmes sombres. Comme prévu, le mode sombre s’applique aussi aux pages web.

Comment installer Chrome Canary ?

Attention, Canary est une version de Chrome particulièrement instable. Ne vous étonnez pas d’y découvrir des bugs ou des dysfonctionnements. Sur notre Google Pixel premier du nom, le navigateur web tourne néanmoins comme une horloge.

Pour essayer le mode sombre avant tout le monde, on vous propose de télécharger l’application sur le Play Store ou de récupérer l’APK sur APK Mirror. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Que pensez-vous de ce mode sombre ? Peut-il faciliter la navigation web en cas de faible luminosité ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Télécharger Chrome Canary sur le Google Play Store

Télécharger l’APK de la dernière version de Chrome Canary