Android : Google est accusé d’espionner les utilisateurs en permanence

Google est poursuivi en justice pour avoir géolocalisé en permanence des utilisateurs Android. L’État de l’Arizona est à l’origine de cette procédure. Pour le procureur général de l’Arizona, « même les sociétés les plus innovantes doivent se conformer à la loi ». Google pourrait avoir à payer l’équivalent de ce que l’entreprise aurait pu gagner avec les données de géolocalisation récoltées.

Tandis que Google se prépare à présenter officiellement Android 11 le 3 juin 2020, la firme de Mountain View doit faire à de nouvelles poursuites judiciaires. En effet, l’État de l’Arizona (États-Unis) vient d’intenter une procédure en justice contre le géant du web ce jeudi 28 mai. Le motif ? L’entreprise californienne aurait collecté des données de géolocalisation à l’insu de nombreux utilisateurs Android.

« Aujourd’hui, nous avons intenté un procès pour fraude à la consommation contre Google pour des pratiques trompeuses et déloyales utilisées pour obtenir les données de localisation des utilisateurs, que Google exploite ensuite pour ses activités publicitaires lucratives », annonce Mark Brnovich, procureur général de l’Arizona.

Il est reproché à Google d’avoir menti sur cette collecte de données. La justice de l’Arizona affirme que ces données de géolocalisation étaient prélevées dans tous les cas, et ce même lorsque les fonctions GPS étaient désactivées manuellement par les utilisateurs. « Il est quasi impossible d'empêcher Google de suivre vos mouvements, même si vous n’en avez pas conscience ou que vous n’avez pas donné votre accord. C’est contraire à la loi de l’Arizona, et même les sociétés les plus innovantes doivent se conformer à la loi », poursuit le juriste.

