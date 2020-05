Apple et Google vont interdire le pistage de la localisation dans les applications anti-coronavirus

Apple et Google considèrent que seul le bluetooth est nécessaire dans les applications de contact tracing contre le coronavirus et interdiront d’aspirer les données de localisation. Une seule application par pays pourra utiliser la technologie de contact tracing développée par Apple et Google.

Un rapport repris entre autres par l’agence de presse Reuters affirme qu’Apple et Google se sont mis d’accord pour interdire aux applications de contact tracing contre le coronavirus d’aspirer les données de localisation. Les deux firmes expliquent que les autorités sanitaires qui désirent utiliser les données GPS quand même devront se rabattre sur des « bidouillages » décrits comme peu stables et avec un fort impact sur l’autonomie.

Apple et Google ont en effet profité de leur emprise sur leur écosystème respectif pour créer un système de pistage des contacts avec les malades du coronavirus qui soit à la fois sûr pour les données personnelles, anonyme, et qui reste tout de même efficace. La solution d’Apple et de Google repose sur l’enregistrement des contacts via Bluetooth LE avec d’autres smartphones.

Les données sont uniquement conservées en local. Si vous êtes testé positif au coronavirus, une alerte peut facilement être envoyée (anonymement) à toutes les personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact. Afin qu’elles puissent prendre les mesures de précaution nécessaires.

Apple et Google ont au passage confirmé qu’ils soutiendraient les efforts des pays qui adoptent une application nationale. D’ailleurs une seule application par pays pourra vraiment utiliser la solution d’Apple et de Google. Aussi protectrice des libertés soit-elle, l’approche retenue par Apple et Google ne fait pas encore tout à fait l’unanimité.

Certains développeurs estiment en effet que les données GPS sont vitales pour endiguer l’épidémie. Car cela permet d’identifier plus facilement des foyers infectieux, notamment. La France continue de son côté à développer une application StopCovid qui devrait être disponible le 2 juin.

Source : Android Central