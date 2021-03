Google ajoute “Couverture complète” à son moteur de recherche pour tout comprendre de l’actu

Google Search se dote d’un bouton « Couverture complète » qui permet aux utilisateurs de s’informer rapidement et de manière exhaustive sur le sujet de leur recherche. Déjà présente depuis 2018 dans Google News, la fonctionnalité partage les sources d’informations fiables qui expliquent ce qu’il faut savoir sur la thématique.

Google tient à ce que ses utilisateurs restent informés. Premièrement, en éliminant le plus possible les fake news, notamment en alertant sur le manque de fiabilité des résultats de recherche. Mais aussi en s’assurant que le sujet a bien été compris. « Les histoires les plus importantes sont souvent complexes et en constante évolution », écrit la firme dans un billet de blog. « L’actualité autour de la pandémie de COVID-19 et les élections américaines s’est déroulée sur plusieurs mois, avec souvent de nombreux sujets développés au même moment ».

La compagnie a donc décidé d’ajouter la fonctionnalité « Couverture complète », déjà présente dans Google News, à son moteur de recherche. Sous la forme d’un bouton, celle-ci permet d’accéder aux articles les mieux notés par l’algorithme afin de comprendre en profondeur le sujet souhaité. De cette manière, l’utilisateur peut « explorer tous les aspects d’une histoire à partir de multiples perspectives ». En cliquant sur le bouton, un carrousel apparaît affichant les articles sélectionnés par Google.

La Couverture complète débarque sur Google Search

« Avec ce lancement, nous intégrons une nouvelle technologie capable de détecter des histoires de longue date » explique Google. Cette couverture s’étend de quelques jours, comme pour le Super Bowl, à plusieurs mois telle la pandémie de COVID-19. De plus, la firme de Mountain View ajoute plusieurs articles locaux ainsi que du contenu additionnel pour compléter sa source d’actualité.

Sur le même sujet — Google Search se dote un onglet pour mieux gérer votre liste de lecture de films et de séries TV

Avec ce dispositif, Google souhaite apporter toutes les connaissances nécessaires pour comprendre des actualités complexes. Désormais, une simple recherche devrait suffire à rattraper son retard sur des sujets faisant les gros titres depuis plusieurs mois. La Couverture complète est disponible dès aujourd’hui sur smartphone aux États-Unis. Google n’a pas encore communiqué sur un déploiement pour le reste du monde.

Source : Google