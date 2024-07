Google a trouvé une façon de vous permettre de tout savoir sur son IA Gemini sans la télécharger, voici laquelle

Google facilite l'accès à des informations et des conseils sur son assistant vocal Gemini via un compte dédié sur la plateforme X. Cette initiative permet aux utilisateurs d'interagir avec l'équipe de support de l’IA sans avoir à installer l'application, tout en restant informés des dernières nouveautés et fonctionnalités la concernant.

L'assistant vocal Gemini de Google, qui a récemment été introduit en France et en Europe, est conçu pour assister, améliorer la créativité et la productivité des utilisateurs grâce à des fonctionnalités avancées. Basé sur des modèles d’intelligence artificielle sophistiqués, il permet de gérer des tâches quotidiennes, de recevoir des rappels, et d'accéder à une aide contextuelle. Une des innovations marquantes était par exemple l'introduction d'une nouvelle voix pour certains utilisateurs, qui offre aux utilisateurs une option supplémentaire pour personnaliser leur interaction avec l'assistant.

Ce changement de voix, bien qu'encore en phase de test, suggère que Gemini est encore au début de son évolution. La nouvelle voix féminine, décrite par certains comme plus métallique et robotique, contraste avec la voix masculine initiale. Offrir plus de choix dans les options de voix permet d'adapter l'interaction avec l'assistant aux préférences des utilisateurs. Il est donc très probable que Google continue à enrichir son IA avec de nouvelles voix à l'avenir afin de rendre l'assistant vocal encore plus proche de son public.

Le compte X de Gemini va centraliser les informations essentielles pour maximiser votre utilisation de l'IA

En plus des améliorations apportées aux fonctionnalités vocales, Google a lancé un compte dédié pour Gemini sur la plateforme X. Celui-ci est géré par l'équipe de support de l’IA et il permet aux utilisateurs de recevoir des mises à jour, des astuces et des informations sans avoir besoin d'installer l'application. Cela offre un moyen facile d'interagir avec ces personnes, de leur poser des questions et de se tenir informé des dernières nouveautés concernant cet assistant.

Actuellement, l'interaction via X ne permet pas de parler directement à l'IA Gemini, mais elle facilite l'accès à des ressources et des conseils pratiques. Google prévoit de continuer à enrichir cette plateforme d'information et de support, avec des annonces régulières sur les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour. Les utilisateurs intéressés peuvent suivre ce compte pour rester à jour et découvrir comment tirer le meilleur parti de cette intelligence artificielle. Ce compte pourrait donc bien devenir précieux pour ceux qui cherchent à optimiser leur utilisation de l'assistant vocal de Google.