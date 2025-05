Google a trouvé comment vous rendre encore (plus) accro à votre téléphone avec cette nouvelle section

Google expérimente une nouvelle fonction inspirée de Pinterest dans son application principale. Un onglet dédié aux images pourrait bientôt s’inviter dans la navigation. Une façon inédite de trouver des idées… ou de scroller sans fin.

L’application Google s’est largement enrichie ces dernières années, intégrant des fonctionnalités centrées sur l’IA et la personnalisation. On peut notamment citer Gemini qui devient plus efficace grâce aux agent, ou encore la fonction “Circle to Search”, qui évolue discrètement. Dans ce contexte, où la société cherche à rendre la recherche plus visuelle, elle semble vouloir proposer une nouvelle manière d’explorer ses centres d’intérêt directement depuis son application principale.

Selon les informations d’Android Authority, la prochaine grande nouveauté de l’appli pourrait prendre la forme d’un onglet baptisé “Images”, pensé comme un fil d’inspiration visuelle. Cette fonctionnalité a été repérée dans le code de la version 16.20.48 de l’app Google. Lors de son activation, l’utilisateur sera invité à choisir plusieurs thématiques parmi une liste prédéfinie. Le système génèrera alors une sélection d’images en rapport avec ces préférences.

Google va afficher un nouveau fil “Images” avec des photos issues de vos centres d’intérêt

Ce nouvel onglet s’ajouterait à la barre de navigation inférieure de l’application. Une fois activé, il affichera un message d’accueil incitant à “enregistrer des idées et trouver l’inspiration”, avec la demande de choisir au moins trois thèmes pour commencer. Parmi les catégories proposées, on retrouve des sujets populaires comme la mode, la décoration, la cuisine, le voyage ou encore le bricolage.

Google utiliserait ensuite des images publiques issues de son moteur de recherche pour alimenter ce fil, dans une interface rappelant fortement celle de Pinterest. Chaque contenu affiché indiquerait sa source, et des actions seraient possibles comme l’enregistrement, le partage ou la recherche via Google Lens.

Même si la fonction est encore en cours de développement, certaines images de l’interface ont déjà fuité. Le flux serait mis à jour quotidiennement et centré sur une page “Pour vous”, personnalisée selon les goûts de chacun. Les utilisateurs pourront gérer ce qu’ils souhaitent voir ou non, en masquant certaines images non pertinentes. Le code de l’application laisse aussi entrevoir la possibilité de sauvegarder les visuels dans une collection. Pour l’instant, le système semble encore imparfait, affichant parfois des images aléatoires. Mais tout indique que Google peaufine les derniers détails avant un lancement officiel dans les mois à venir.