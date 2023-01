GoldenEye 007 : les contrôles sont meilleurs sur Xbox, voici pourquoi

GoldenEye 007, jeu culte de la Nintendo 64, vient de faire son grand retour sur Xbox et Nintendo Switch ce vendredi 27 janvier 2023. Si la version Switch a l'avantage de proposer du multijoueur en ligne, la mouture Xbox dispose quant à elle de bien meilleurs contrôles. Explications.

Nous l'avons évoqué dans colonnes ce mercredi 25 janvier 2023. Microsoft et Nintendo ont pris la parole pour annoncer le grand retour d'un culte pour de nombreux joueurs, à savoir GoldenEye 007. Ce titre, sorti en 1997 sur N64 et considéré comme une référence du genre FPS, est revenu sur Xbox et Switch ce vendredi 27 janvier.

Attention toutefois, pour obtenir le jeu, il faudra soit être abonné au Xbox Game Pass Ultimate ou bien au Nintendo Switch Online et son Pack Additionnel. Et si vous n'arrivez pas à décider sur quelle version vous allez jeter votre dévolu, il faut savoir que les deux moutures présentent des différences majeures. La version Switch a par exemple l'avantage de proposer un mode multijoueur en ligne, une fonctionnalité absente sur Xbox.

En revanche, les joueurs Xbox pourront profiter d'une version améliorée, avec des textures en 4K et un affichage en 16:9, et de nouvelles options de contrôles pour s'adapter aux manettes modernes qui disposent de deux sticks analogiques (contrairement à celle de la N64).

La version Switch de GoldenEye ne prend pas en charge les deux sticks, mais il y a une astuce

Et justement, c'est ici que le bât blesse pour la version Switch, puisqu'elle ne prend en charge aucune entrée qui n'existait pas sur la manette originale de la Nintendo 64. En d'autres termes, impossible d'assigner la touche de tir à la gâchette droite des Joy-Con ou à la manette Pro de la Switch.

Et si on suit cette logique, la manette N64 disposait d'un seul stick analogique. Résultat, aucun profil de contrôle proposé ne prend en charge les deux joysticks de la Switch. Néanmoins, il existe une astuce pour approcher d'un contrôle plus “moderne” disons. Pour ce faire, il faudra :

Intervertir les Joy-Con gauche et droit

Remaper ZR pour qu'il fonctionne comme ZL

Remaper ZL pour qu'il fonctionne comme L

Pour faciliter le changement et l'activation des armes, remapez L en B et R en A

Une fois en mission, passez par le menu de la montre pour choisir l'option de contrôle 1.2 Solitaire

Ceci fait, vous pourrez vous déplacer dans huit directions avec le stick gauche et viser/tirer avec ZL et le stick droit.