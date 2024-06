Godeal24 offre une réduction massive sur les licences Microsoft : économisez plus de 100€ avec la clé Office 2021 Pro à 28,75€ !

Profitez des réductions exceptionnelles de Godeal24 sur les licences Microsoft. Obtenez Windows 11 Pro à 13,55€ et Office 2021 Professional Plus à 28,75€. Ne manquez pas ces offres limitées et équipez-vous en logiciels essentiels à des prix imbattables. On vous dit tout ci-dessous.

Acheter une licence Microsoft à prix réduit n'est plus un obstacle. Godeal24, une boutique en ligne, propose aux particuliers et aux entreprises l'opportunité d'activer Windows 11 en promotion avec une réduction significative sur le prix de vente habituel. Pendant cette vente flash Microsoft Godeal24, vous pouvez acquérir le système d'exploitation Windows 11 Pro pour seulement 13,55€, ou opter pour la version Windows 10 Pro à un prix incroyable de 8,65€ !

Au sein de votre entreprise, Office 2021 Professional Plus est indispensable pour la communication et la productivité. Profitez maintenant d'une réduction de 62%, réduisant le coût de cette suite puissante à seulement 28,75 €. La vente flash Office Godeal24 vous offre des rabais imbattables sur des outils essentiels comme les logiciels pour PC et Mac, les programmes antivirus, Microsoft Office et les serveurs, avec des licences disponibles à des prix très attractifs.

Cette vente exceptionnelle est limitée dans le temps et les produits peuvent rapidement s'épuiser. Ne tardez pas à saisir cette occasion unique et réalisez d'importantes économies en achetant dès maintenant vos logiciels Microsoft à prix mini.

Codes promo et remises exceptionnelles : les offres Godeal24

Avec le code SGO62, profitez de -62% de remises sur les produits suivants :

Navigation instinctive, organisation simplifiée, performances accrues, etc. Vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités pour décupler votre efficacité et votre créativité ? Découvrez ces atouts de Windows 11 et comprenez pourquoi il est considéré comme le meilleur Windows jamais créé grâce au code SGO50 :

Profitez aussi de -62% avec le code SGO62 sur les produits suivants :

Vous souhaitez un logiciel informatique ? Godeal24 vous propose :

Profiter de toutes les offres

Comment payer votre commande en 5 étapes ?

1 – Accédez à la page de paiement : allez à la page de paiement, continuez en tant qu'invité ou créez un compte, puis remplissez les informations de facturation.

2 – Sélectionnez “CWALLETCO” : à cette étape, sélectionnez “CWALLETCO”, puis cliquez sur “Continuer”.

3 – Vérifiez votre commande : vérifiez les détails de votre commande, puis cliquez sur “Passer la commande”.

4 – Choisissez les méthodes de paiement : la page suivante s'affiche, cliquez sur “Choisir les méthodes de paiement”.

5 – Complétez le paiement avec PayPal : enfin, vous pouvez choisir d'utiliser PayPal pour finaliser le paiement.

Godeal24, c'est quoi ?

Godeal24 est un distributeur mondial de logiciels informatiques proposant des prix extrêmement compétitifs. Que vous soyez un créateur de contenu indépendant, à la recherche de logiciels de montage vidéo et d'édition d'images, ou que vous souhaitiez renforcer la sécurité de votre ordinateur avec des logiciels antivirus, nous vous invitons à découvrir toutes les offres de Godeal24. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Les logiciels disponibles sur Godeal24 sont garantis 100% authentiques. Le site est entièrement sécurisé et la clé du logiciel vous est envoyée immédiatement par email après votre paiement. Godeal24 assure un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 ainsi qu'un service après-vente à vie, vous permettant d'utiliser vos produits en toute tranquillité !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.