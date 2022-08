God of War : une copie du jeu arrive sur Xbox

Les joueurs Xbox peuvent enfin affronter des hordes d'ennemis dans la peau de Kratos. Malheureusement, ils n’auront pas droit aux jeux originaux, mais à une contrefaçon de God of War, War Gods Zeus of Child.

God of War est l’une des séries les plus populaires du monde du jeu vidéo grâce à ses combats à la troisième personne étonnants ou encore son histoire captivante, mais les titres ne sont disponibles que sur les consoles de Sony. Les joueurs Xbox ne pourront donc toujours pas profiter de God of War Ragnarok, l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022, et devront donc se tourner vers God of War sur PC ou acheter une console de Sony.

Cependant, pour les joueurs de la console de Microsoft qui tiendraient tout de même à incarner Kratos, il y a bien une solution. En effet, un nouveau jeu d'action assez bon marché est disponible sur Xbox et semble mettre en vedette Kratos.

Les joueurs Xbox peuvent désormais aussi incarner Kratos

Dans le Microsoft Store, les joueurs ont découvert War Gods Zeus of Child, qui vous laissera jouer Kratos, le personnage principal de la franchise God of War. Les créateurs ont manifestement essayé de copier la bataille contre les dieux maléfiques en modélisant un protagoniste identique et en l'ajoutant à la couverture du projet. Le jeu est vendu dans le Microsoft Store pour 4,09 dollars, soit près de 20 fois moins que God of War Ragnarok.

La description est la suivante : « War Gods Zeus of Child est un grand jeu de guerre. Détruisez tous les ennemis et créatures avec le Zeus War Gods. Tuez-les tous avec votre arme. Lancez des attaques avec divers combos. Atteignez le plus grand nombre de monstres tués sans mourir. Sentez la puissance du dieu ».

Comme vous l’aurez compris, si vous recherchez un gameplay génial, une histoire profonde et des personnages fous, alors ce n'est pas la parodie de God of War qu'il vous faut. War Gods Zeus of Child n’est qu’un jeu de combat en arène dans lequel vous incarnez Kratos, ou du moins une version déformée de celui-ci, et vous combattez un assaut de monstres. Le jeu se termine tout simplement lorsque vous mourez.