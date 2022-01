God of War PC : le patch 1.0.3 est là et corrige les problèmes de fuite de mémoire

Bonne nouvelle pour les possesseurs de la version PC de God of War. En effet, certains d'entre vous ont pu rencontrer des problèmes de fuite de mémoire qui pouvaient engendrer notamment des crash du jeu ou des baisses de performance. Le patch 1.0.3 vient corriger tout ça.

Comme vous le savez peut-être, l'excellent reboot de God of War sorti en 2018 sur PS4 vient tout juste d'arriver sur PC via un superbe portage. Comme nous l'avons reconnu dans notre test maison, il n'y pas grand chose à reprocher à cette mouture PC de God of War, qui permet tout simplement de découvrir les nouvelles aventures de Kratos et Atreus dans les meilleures conditions.

D'ailleurs, les joueurs ne s'y sont pas trompés puisque le titre cartonne sur Steam depuis son lancement, avec un pic de 73 529 joueurs atteints lors de son week-end de lancement. Une belle performance pour un jeu solo. D'ailleurs, cet excellent démarrage pourrait pousser Sony à envisager le portage d'autres licences Playstation sur PC. On croise les doigts alors pour voir arriver sur certaines exclusivités renommées sur PC comme Bloodborne ou Ghost of Tsushima par exemple.

La mise à jour 1.0.3 corrige les problèmes de fuite de mémoire

Néanmoins, tout n'est pas rose à Midgard sur PC. En effet, certains joueurs ont été victimes d'un problème de fuite de mémoire. Ce bug pouvait notamment entraîner des crashs du jeu et/ou des baisses soudaines de performances. De quoi gâcher l'expérience des joueurs.

Si vous êtes concernés par ce problème, sachez que l'équipe de développement en charge du portage vient de publier un nouveau patch. Cette mise à jour 1.0.3 apporte une solution à ce dysfonctionnement. “Merci à tout ceux qui ont signalé le problème de fuite de mémoire et qui nous ont aidés en partageant leurs informations de configuration, nous apprécions que vous ayez fait un effort supplémentaire”, écrit Santa Monica Studio sur Steam. Notez qu'il sera nécessaire de redémarrer Steam pour obtenir la dernière mise à jour de God of War.

Pour rappel, la suite tant attendue des aventures de Kratos, à savoir God of War Ragnarok, doit arriver sur PS4 et PS5 cette année. Qui sait, peut-être que le succès de ce portage convaincra Sony de proposer également une version PC de GOW Ragnarok ? On croise les doigts.