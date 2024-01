Galaxy S24 : Samsung sortirait deux nouveaux chargeurs avec les smartphones

D'après les information d'un journaliste spécialisé, Samsung préparerait la sortie de deux nouveaux chargeurs en même temps que la série des Galaxy S24 attendus pour le 17 janvier 2024.



Il n'y pas si longtemps, tous les smartphones étaient livrés avec un bloc chargeur, en plus du câble qui va avec. Puis, en 2020, Apple décide de ne plus fournir de chargeur et d'écouteurs filaires avec les iPhone, dans un souci d'écologie dit la marque. Son principal concurrent, Samsung, ne manque pas de se moquer gentiment, avant de faire la même chose à partir du Galaxy S21. La gamme abordable des Galaxy A emboite le pas quelques années plus tard. Aujourd'hui, cela nous semble normal, à tel point qu'on en oublie qu'il existe tout un tas de chargeurs différents.

En règle générale, on utilise le dernier que l'on a eu et du moment qu'il fonctionne, on s'en contente sans problème. C'est donc d'autant plus étonnant d'apprendre que Samsung prévoirait de sortir deux nouveaux chargeurs en même temps que les Galaxy S24. Pour rappel, les smartphones haut de gamme seront présentés le 17 janvier prochain, pour une commercialisation supposée 13 jours plus tard, le 30. Avant toute chose, précisons que non, ces éventuels chargeurs ne seront pas vendus avec les Galaxy S24.

Deux nouveaux chargeurs accompagneraient la sortie des Galaxy S24

C'est le journaliste Roland Quandt qui vend la mèche sur X, le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter. Le premier des deux modèles annoncés porterait la référence EP-T5020, avec pour nom Chargeur Samsung Duo. Il possèderait deux ports USB-C pour charger deux appareils en même temps. Sa puissance est de 50W. Le deuxième modèle serait une mise à jour du modèle 45W actuel, EP-T4511 au lieu de EP-T4510.

Si les informations s'avèrent exactes, cela confirmerait les rumeurs comme quoi les Galaxy S24 ne supporteront pas une puissance de recharge de 65W ou plus. Dommage que Samsung ne semble pas pressé de rattraper son retard sur la concurrence à ce niveau.