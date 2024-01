Cette fois, ça y est. Les utilisateurs de Gmail sur Android vont enfin pouvoir utiliser cette fonction basique et pourtant absente de la messagerie mobile depuis sa sortie en 2008.



Gmail pour Android a presque 16 ans. L'application mobile de la célèbre messagerie est sortie en même temps que la première version du système d'exploitation de Google, le 13 septembre 2008. Depuis ses débuts, le service s'est développé pour devenir quasi-indispensable au quotidien. Selon les dernières estimations, 1,8 milliard de personnes utilisent Gmail activement. Sa version Android a été téléchargée plus de 10 milliards de fois sur le Play Store. Il faut dire qu'elle est très complète, et les ajouts réguliers sont toujours intéressants.

Que ce soit pour faciliter le désabonnement aux e-mails publicitaires, simplifier l'envoi des messages, voire carrément les écrire à notre place, difficile de prendre Gmail en défaut. Pourtant, il manque sur l'application Android une fonctionnalité tellement basique qu'on se demande pourquoi elle n'a pas été implémentée dès sa sortie. Si vous êtes du genre à laisser beaucoup de mails dans vos dossiers avant de vous décider à les ranger ou les supprimer, vous savez de quoi nous voulons parler : la possibilité de sélectionner plusieurs messages d'un seul coup.

Gmail sur Android ajoute enfin cette fonction basique et attendue

En septembre 2023, une version bêta de Gmail sur Android proposait un bouton Tout sélectionner. Mais depuis, aucune nouvelle. Réjouissez-vous, la fonctionnalité est en cours de déploiement chez tous les utilisateurs. Nous avons pu la tester sur un Pixel 8 dont la version de Gmail est la 2023.11.26.586591930. La version 2023.11.12.586837719 est également concernée. Au final, le fonctionnement est identique à celui aperçu il y a quelques mois.

En sélectionnant un mail, par un appui long dessus ou un appui simple sur l'icone de l'expéditeur, une case Tout sélectionner apparaît en haut de la page. En la cochant, vous sélectionnez au maximum 50 messages. Si vous en avez plus, il faut descendre sur la page afin de les afficher. Gmail se charge de les prendre sans action de votre part, faites donc attention à ne pas aller trop loin. L'option Tout désélectionner se fait sur l'ensemble, même au-delà de 50 messages. Cocher à nouveau Tout sélectionner juste après englobera l'intégralité de ce qui a été désélectionné, les messages étant considérés comme “chargés”. Pas le plus pratique, mais après autant d'attente, on ne va pas se plaindre.