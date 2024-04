Gmail prépare un outil pratique pour savoir qui sature votre boîte de réception

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gmail, Google préparerait une nouvelle fonctionnalité pour sa messagerie, permettant de savoir facilement quelles entreprises vous envoient trop de mails.

Pour de nombreuses personnes, le déluge incessant d'e-mails provenant de listes de diffusion est l'une des principales causes de saturation de la boîte de réception. Aujourd'hui, il semble que Google se décide enfin à offrir aux utilisateurs de Gmail un moyen de mieux gérer les abonnements grâce à un nouveau gestionnaire centralisé.

Des signes d'un prochain filtre “Abonnements” sont apparus dans l'application Gmail Android, avec des options permettant de voir et de se désabonner des expéditeurs en fonction de la fréquence de leurs courriels. Les premiers détails ont été repérés par PiunikaWeb et certains internautes.

Google va vous offrir un moyen de vous désabonner des listes de diffusion gênantes

Une fois lancée, la section “Abonnements” apparaîtra apparemment comme une nouvelle option de libellé dans la barre latérale de Gmail, ce qui permettra d'isoler facilement tous les courriels promotionnels, les lettres d'information et les autres courriels de la liste de diffusion en un seul endroit. Les utilisateurs pourront rapidement identifier les marques et les entreprises les plus polluantes en matière d'e-mails.

Le code de l'application révèle que Gmail classera les abonnements dans des catégories telles que “moins de 10”, “10 à 20” ou “plus de 20” courriels reçus par trimestre. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent identifier en un coup d’œil les expéditeurs les plus responsables de l'encombrement de leur boîte de réception et prendre les mesures qui s'imposent grâce aux options de désabonnement intégrées.

Un utilisateur de Reddit a signalé avoir vu une fenêtre contextuelle dans l'application concernant le futur gestionnaire d'abonnements : « Désormais, Gmail dispose d'un endroit unique pour consulter toutes vos listes de diffusion et vous désabonner des messages indésirables ». Cependant, lorsqu'il a essayé d'accéder au centre d'abonnements, il a simplement vu apparaître une barre de chargement, signe que la fonctionnalité n'est pas encore tout à fait au point, malgré le message explicatif. Il reste maintenant à savoir quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs du service de messagerie de Google. En attendant, on sait que Google prévoit bientôt de laisser l’IA écrire vos mails à votre place.