Gmail et Drive vont bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité ultra pratique sur Android

Google préparerait une nouvelle version de Gmail où les pièces jointes stockées sur Drive seraient affichées sous forme de vignette de prévisualisation. Cette option d’affichage a été découverte dans une version beta du client mail. Une autre nouveauté, portant sur l’outil de numérisation de Drive, a aussi été découverte.

Régulièrement, Google enrichit ses applications, que ce soit sur PC ou sur Android. Récemment, la firme de Mountain View œuvre à uniformiser l’expérience utilisateur sur l’ensemble de ses services. Une uniformisation qui passe par le design des applications, bien sûr, mais aussi par l’intégration mutuelle des services. Search avec Maps. Maps avec Hangouts. Hangouts avec Gmail. Gmail avec Drive. Etc. Et bien sûr, ces intégrations sont testées avant d’être implémentées dans les versions grand public disponibles sur le Play Store.

Le site XDA Developers a déniché deux nouvelles APK disponibles uniquement en beta. La première concerne Gmail. Et la seconde Drive. En explorant ces deux archives, deux nouveautés sont apparues. La première dans l’APK de Gmail. Et la seconde dans l’archive de Drive. Même si elles ne révolutionnent pas l’usage du client de messagerie ou du service de stockage en ligne, ce sont deux fonctions très intéressantes.

La première est l’illustration parfaite de l’amélioration de l’intégration des services les uns avec les autres. Gmail pour Android s’enrichit d’une prévisualisation des pièces jointes stockées sur Drive. Jusqu’à présent, si vous souhaitez en intégrer une dans un mail, l’interface de sélection du fichier ne présente qu’une liste de dossiers et de fichiers (avec la date de dernière modification). La nouvelle version de Gmail présente les dossiers et les fichiers sous forme d’icône. Et si une prévisualisation est possible, elle s’affiche pour qu’il soit plus facile de choisir le bon fichier. Cela fonctionne avec tous les types de fichiers qui bénéficient déjà de la prévisualisation dans l’application dédiée.

Google Drive : bientôt un aussi bon scanner qu’Acrobat ?

La seconde nouveauté découverte se trouve donc directement dans la version Android de Google Drive. Et plus précisément dans l’outil de numérisation. Deux modifications ont été apportées. D’abord, la numérisation redresse automatiquement les documents scannés afin qu’ils soient droits (ce qui est plus pratique pour le réimprimer par exemple). Cet outil s’inspire clairement des scanners plus connus comme Adobe Acrobat. Ensuite, les boutons virtuels pour accéder aux outils de modification d’image ont été déportés vers le bas de l’écran, profitant d’une légère réorganisation de l’interface. Ils sont ainsi plus faciles à atteindre sur des phablettes.

Ces nouveautés fonctionnelles et ergonomiques ne sont pas encore accessibles sur les versions grand public de Gmail et Drive. Il se pourrait qu’elles ne le soient jamais, si Google estime qu’elles ne présentent pas suffisamment d’intérêt. Cependant, il y a de fortes chances qu’elles y parviennent.

