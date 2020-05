Gmail améliore son interface sur le web : découvrez les nouveautés

Google commence le déploiement d’une mise à jour de l’interface de Gmail qui ajoute un nouveau menu de personnalisation pour changer plus facilement l’apparence de Gmail. Cela concerne aussi bien le thème que la disposition des messages. Le déploiement a déjà commencé, mais certains utilisateurs devront attendre deux semaines.

Contrairement à tous ceux qui s’accumulent dans le cimetière de Google, Gmail est certainement l’un des services de Google qui perdure le plus avec le temps. Le webmail a même survécu à l’arrivée d’Inbox, un client « nouvelle génération » que la firme américaine a utilisé pour apporter plus de simplicité et de modernité à un système de communication qui existe depuis des dizaines d’années. Finalement Inbox a disparu. Et de nombreuses nouveautés ont été introduites dans Gmail. Tout n’aura pas été perdu.

Il reste encore de nombreux aspects de Gmail qui mérite un ravalement de façade. Et l’un d’eux vient justement d’être rénové. Il s’agit du paramétrage de l’interface. Google déploie en effet depuis le début de la semaine un nouvel accès pour le menu de réglage. L’emplacement de cet accès ne change pas : il s’agit de la roue située en haut à droite, à côté du sélecteur de langue.

Habituellement, si vous voulez changer un élément de l’interface, vous appuyez sur la roue. Deux options vous permettent de changer à partir d’une fenêtre dédiée la densité des messages et les onglets de tri. Il y a également un raccourci pour les thèmes. Si vous voulez entrer dans le détail ou changer un autre aspect de l’interface, vous devez entrer dans le menu complet de paramétrage.

Des modifications visibles immédiatement

Maintenant, si vous cliquez, vous ouvrez un menu plus complet et interactif où il est possible de changer le thème, la densité du texte, la priorité d’affichage des messages (non lus en premier par exemple) ou encore la présence (ou non) d’une fenêtre de prévisualisation. Ce qui est intéressant ici est le fait que les changements sont immédiats : en cliquant sur un paramètre, vous constatez l’effet et pouvez mieux comparer. Notez que l’accès complet aux réglages est toujours présent. Il a même été remonté.

Ce nouveau menu sera installé progressivement dans tous les comptes Gmail. Le déploiement a démarré le 26 mai. Mais Google estime qu’il faudra encore 15 jours pour que tous les utilisateurs de Gmail aient migré vers cette nouvelle version. Les utilisateurs Google Suite sont également concernés. Chez eux, le déploiement pourra s’étaler jusqu’à la fin du mois de juin.