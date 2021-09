Ikea va enfin vendre les meubles gaming Asus ROG, ils arrivent en octobre 2021

Ikea annonce l’arrivée en octobre 2021 des meubles et fournitures destinés aux gamers. Développés avec la division ROG de la marque Asus, ces produits seront lancés en Chine uniquement dans un premier temps. Une trentaine de produits se répartiront en six familles, dont des chaises, des bureaux, des présentoirs et beaucoup d’accessoires.

Il y a un an (eh oui, déjà), Ikea annonçait son partenariat avec Asus pour créer une ligne de produits sous la marque Republic of Gamers (que nous connaissons tous par son petit acronyme, ROG). L’idée de ce partenariat était de créer une gamme de fournitures pour améliorer le confort de tous les gamers. Cela passe bien évidemment par les chaises, mais pas uniquement. Cela comprend également des bureaux, des rangements et des petits accessoires.

En janvier dernier, nous rapportions dans nos colonnes la publication d’un message sur Twitter arborant des photos des produits. Ce fut l’occasion de découvrir le fruit de la collaboration entre les deux firmes. Outre un habillage noir, gris et rouge, nous y avons découvert des produits parfois très classiques, avec une petite adaptation pour l’associer à l’univers du gaming, et d'autres très ingénieux pour le passage des câbles, le rangement des accessoires, etc.

Ikea lance sa gamme de produits gaming à partir d'octobre 2021

Cette semaine, Ikea a donné plus d’informations sur le lancement de cette gamme de produits. La première information est la date de disponibilité. Les fournitures Ikea et Asus ROG seront présentes en magasin courant octobre 2021. Cette mise à disposition sera « globale » à en croire le distributeur. Cela veut dire que, potentiellement, ces produits pourraient arriver en France. Une très bonne nouvelle. Mais, certains pays seront certainement prioritaires, comme Taïwan. Ikea n’a pas détaillé les pays couverts par le lancement initial.

La deuxième information est le type de produits qui seront proposés dans le cadre de ce lancement. Nous apprenons qu'une seule famille sur les six que compte ce lancement a vraiment été développée avec Asus. Le reste n’est qu’une « inspiration ». Dommage. Le communiqué de presse évoque plus d’une trentaine de produits aussi divers que des bureaux, des chaises, des rangements ou des accessoires.

Parmi ces derniers, nous retrouvons des oreillers pour le cou, des anses pour des gobelets, des supports pour câble de souris, des lampes à LED, des supports pour téléphone, ainsi que des plaques murales pour y installer d’autres rangements pour des manettes ou des figurines. Ces supports sont également accompagnés de réglettes aimantées pour y placer des câbles USB, des tournevis, etc. Y a-t-il quelque chose qui vous fait envie ? Donnez votre avis dans les commentaires !