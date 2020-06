Ghost of Tsushima montre son ambiance de folie dans une nouvelle bande-annonce

Ghost of Tsushima est la prochaine grosse exclusivité de la PS4. Le jeu se montre aujourd’hui dans une courte bande-annonce. On peut y admirer l’ambiance « vieux films de samouraïs » que nous proposera le titre de Sucker Punch.

Ghost of Tsushima sera la grosse exclusivité Sony de l’été, et l’un des derniers grands jeux de la console PS4. Longtemps resté mystérieux, le soft se montre aujourd’hui un peu plus dans une bande-annonce centrée sur l’histoire.

Le joueur y incarnera Jin, un samouraï prêt à tout pour défendre sa terre face à l’armée mongole. Nous sommes en 1274 et le grand Khan lance toutes ses forces pour conquérir le Japon. Il prend la petite île de Tsushima pour en faire sa base avancée. C’est ici que notre héros devra se battre. Masqué et agissant comme une ombre, il devra traquer et instiller la peur dans le regard de ses ennemis. Une sorte de Batman avant l’heure.

Une des dernières exclus PS4

Ghost of Tsushima s’est montré il y a quelques semaines dans une longue séquence de gameplay. Nous avons pu y découvrir un jeu en monde ouvert aux mécaniques bien huilées qui semble avoir digéré tout ce qu’à fait la concurrence sur cette génération. Si Ghost of Tsushima ne va pas être original sur ce point, on espère qu’il appliquera avec soin tous ces codes.

Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet prochain. Après avoir été décalé plusieurs fois, la date de sortie est maintenant gravée dans le marbre. Sauf catastrophe, elle sera respectée, le jeu étant passé Gold, donc envoyé en production. A noter qu’un patch de 7 Go sera disponible dès le jour de la sortie sur PS4.

Le titre est développé par Sucker Punch, studio déjà derrière les Sly Racoon et inFamous. Avec The Last of Us 2 (déjà sorti), c’est l’un des derniers hits exclusifs de la console PS4. Comme TLOU 2, il sera également jouable sur PS5 dès la sortie de la machine.

Et vous, attendez-vous Ghost of Tsushima ? Avez-vous prévu d’y jouer dès le premier jour ? Dites-le-nous dans les commentaires !