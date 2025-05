Gemini : l’IA de Google passe dès maintenant à la vitesse supérieure dans le contrôle de votre mobile

L’assistant Gemini débarque dans les applications des plus grandes marques Android. Google étend son intelligence artificielle bien au-delà de son propre écosystème. Cette transformation discrète est déjà en marche sur de nombreux smartphones.

Les téléphones Android intègrent depuis longtemps des assistants intelligents capables de gérer des tâches simples. Régler une alarme, envoyer un message ou consulter un calendrier fait aujourd’hui partie des fonctions de base. Mais ceux-ci restent souvent cantonnés aux services de la marque qui les conçoit. L’utilisateur doit jongler entre différentes applications pour accomplir des actions, ce qui limite l’efficacité de ces outils. Jusqu’ici, même les assistants les plus avancés restaient enfermés dans leur bulle logicielle, sans pouvoir interagir avec les applis des autres constructeurs.

Google décide aujourd’hui d’ouvrir son assistant Gemini à l’ensemble de l’univers Android. Après s’être concentré sur l’intégration avec ses propres services comme Gmail, Google Tasks ou YouTube Music, la firme passe à l’étape suivante. L’assistant IA peut désormais communiquer directement avec les applications développées par d’autres marques, ce qui marque une avancée importante dans l’usage de l’intelligence artificielle mobile.

Cette nouveauté concerne dans un premier temps trois géants du marché : Xiaomi, OPPO et Samsung. Sur les smartphones de la première marque, Gemini est déjà capable d’interagir avec les applications Notes et Calendrier. Il devient possible de dicter une note, programmer un rappel ou consulter ses rendez-vous directement via l’IA, sans passer par une application Google. OPPO prévoit une compatibilité similaire avec sa gamme Reno 14 qui est en préparation, avec une intégration directe dans les outils natifs du constructeur.

Samsung travaille également à intégrer Gemini à ses principales applications sur ses smartphones Galaxy les plus récents. Ce changement ouvre la voie à un système Android plus fluide, où l’intelligence artificielle peut agir à travers tous les outils intégrés, quel que soit leur fabricant. À terme, cela pourrait permettre à l’IA de gérer des actions comme modifier des paramètres système, accéder aux fichiers locaux ou organiser automatiquement des éléments dans les applications installées. Les modèles concernés incluent notamment le Galaxy A56, le Galaxy S24 ou encore le Galaxy Z Flip 6, qui disposent de la puissance nécessaire pour exploiter pleinement ces fonctions.

The @GeminiApp integrations for the @Xiaomi Notes and Calendar apps have rolled out!

It's great to see Gemini integrate more with the first party apps of OEM devices. Makes it feel like a better integrated assistant on more @Android devices. https://t.co/H2f4p3Ieh8 pic.twitter.com/9n3vq1NpSn

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 26, 2025