GeForce RTX 4090 : les prix des modèles custom s’annoncent moins chers que prévu

Alors que le lancement officiel de la RTX 4090 est attendu pour le 12 octobre 2022, les prix des modèles Custom, c'est-à-dire les versions fabriquées par les constructeurs tiers, commencent à apparaître sur la toile. Bonne nouvelle, ces tarifs sont nettement plus raisonnables que prévu.

Comme vous le savez, Nvidia a profité de la GTC 2022 pour présenter officiellement sa nouvelle génération de GPU sous architecture Ada Lovelace, les GeForce RTX 4090 et 4080. Concernant la RTX 4090, elle sera la première à débarquer dans nos contrées, dès le 12 octobre 2022.

De fait, les précommandes viennent tout juste d'ouvrir chez de nombreux détaillants américains et européens. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir les prix des modèles Custom, soit les variantes fabriquées par les constructeurs tiers comme ASUS, MSI ou Gigabyte.

Des modèles Custom de la RTX 4090 pas si chers que prévu

Et bonne nouvelle, on constate que les prix pratiqués ne s'éloignent pas tant que ça de celui conseillé par le constructeur, à savoir à partir de 1599 $ outre-Atlantique et à partir de 1950 € en France. Le site ProShop, qui est l'un des plus importants détaillants de matériels informatiques en Europe, vient mettre en ligne plusieurs modèles Custom de RTX 4090.

Les prix de départ commencent aux environs des 2000 €, soit 50 € de plus seulement que le MSDP de Nvidia. C'est par exemple le cas de la Gigabyte GeForce RTX 4090 WindForce 24 Go ou encore de la ASUS GeForce RTX 4090 TUF 24 Go. Sur ProShop, le modèle custom le plus cher reste l'ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix overclocké en 24 G0, avec un prix de 2459 €.

On est loin de l'envolée des prix des modèles Custom des RTX 3000 en 2021, notamment en raison de la pénurie mondiale des composants électroniques. Comme le prouvait une enquête publiée par 3DCenter, ces GPU se négociaient en moyenne à un tarif trois fois plus élevé que le prix recommandé par les constructeurs, AMD comme Nvidia. Une RTX 3060 par exemple, affiché à 329 € par l'équipe verte, était trouvable sur le net entre 999 et 1122 €…

Quoi qu'il en soit, il est réconfortant de voir que les prix des modèles Custom de la RTX 4090 restent plutôt proches des tarifs recommandés par Nvidia. On note d'ailleurs qu'AMD vient d'annoncer de son côté une baisse significative des prix des RX 6000, ses derniers GPU en date. En effet, la RX 6900 XT, le modèle de milieu de gamme, est ainsi proposé à 699 $ au lieu de 999 $. De quoi séduire les utilisateurs refroidis par les tarifs élevés des RTX 4080 et 4090.