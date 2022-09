AMD baisse les prix de ses Radeon RX 6000 et ce n’est pas un hasard

Dans la bataille à distance que se livrent AMD et Nvidia, tous les chiffres ont leur importance. Si l'abondance de transistors attire les gamers et autres professionnels, c'est bien le tarif qui finit de convaincre monsieur Tout-le-monde. AMD baisse les prix sur toute sa gamme de GPU actuels, les Radeon RX 6000.

Alors que Nvidia vient à peine de présenter sa nouvelle gamme de cartes graphiques haut de gamme, les RTX 4080 et 4090, AMD annonce une baisse de prix des cartes graphiques de ses GPU actuels, car les créateurs des Ryzen l’ont bien compris, la bataille des GPU se joue désormais autant sur le terrain des performances que sur celui du prix. Les RTX 4080 et RTX 4090 de Nvidia sont bien des monstres de puissance, mais leur tarif exorbitant est un réel obstacle à leur succès.

AMD baisse le prix de ses GPU et toutes les cartes de la gamme RX 6000 sont concernées. La Radeon RX 6400, la plus abordable, perd 6% de son prix, en passant de 149 $ à 159 $, tandis que le fleuron actuel de la marque, la RX 6950 XT perd 14 %, de 1099 $ à 949 $. On notera que le rabais le plus important est accordé sur la carte de milieu de gamme, la RX 6900 XT. Cette dernière perd pas moins de 30% de son prix, passant de 999 $ à 699 $. La décision est rusée de la part du concurrent de Nvidia. En effet, l’annonce des prix de la nouvelle génération de cartes graphiques de Nvidia aura probablement fait l’effet d’une douche froide aux potentiels acheteurs de RTX 4080 et de RTX 4090.

En attendant la sortie de la Ryzen 7950X, AMD nargue Nvidia sur le terrain du prix

Advanced Micro Devices appuie d’ailleurs son propos en présentant un tableau de l’avantage concurrentiel qu'offrent les GPU Radeon RX 6000 par rapport aux GeForce RTX. Le fait que Jensen Hueng, PDG de Nvidia, annonce que les prix de ses cartes graphiques les plus récentes n’iront qu’à la hausse finira peut être d’ailleurs de convaincre les derniers réticents : les RX 6000 d’AMD présentent actuellement un très bon rapport qualité/prix pour toute personne un peu limitée en budget.

C’est donc le moment parfait pour liquider les stocks de RX 6000, la présentation des Radeon RX 7000-series ayant lieu la semaine prochaine. La réputation des Ryzen 7000 haut de gamme les précède. Les performances des Ryzen 5 7600X sont apparemment très flatteuses, et la Ryzen 9 7950X a déjà battu des records dans plusieurs benchmarks, et cela, sans refroidissement extrême.

