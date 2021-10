GeForce Now : Nvidia installe une salle d’arcade dans une cabine téléphonique

Nvidia a trouvé une méthode originale pour faire la promotion de son service de cloud gaming GeForce Now. En effet, le constructeur a transformé une cabine téléphonique britannique en une véritable salle d'arcade grâce à une tablette et au GeForce Now !

Dans le milieu du cloud gaming, trois services sont actuellement en compétition : le Xbox Game Pass via le xCloud, le GeForce Now et le Playstation Now de Sony. Face à cette concurrence acharnée, tous les moyens sont bons pour mettre son service en avant. Et justement, Nvidia a trouvé une méthode originale pour faire la promotion du GeForce Now.

En effet, le constructeur a réquisitionné une cabine téléphonique britannique pour la transformer en petite salle d'arcade ! Pour ce faire, Nvidia y a installé une tablette et une manette, tandis que la connexion internet est assurée en 5G. Et afin d'offrir un espace de jeu aux petits oignons, Nvidia a même pensé à intégrer un mini-frigo au cas où les utilisateurs ont besoin de laisser leur soda ou leur Guiness au frais.

Nvidia a voulu créer un “espace positif” pour jouer en pleine ville

Installée dans le centre-ville de Manchester, Nvidia a voulu créer avec ce projet “un espace positif pour que les gens puissent jouer sans s'attirer des ennuis”. Comme le fait remarquer nos confrères britanniques de PC Gamer, pas certain que venir jouer la nuit dans une cabine téléphonique de Manchester soit le meilleur moyen d'éviter “des ennuis”, mais pourquoi pas.

Le lancement de cette cabine téléphonique aux couleurs du GeForce Now était aussi une opportunité pour Nvidia de dévoiler les chiffres de sa dernière étude portée sur les habitudes vidéoludiques des Britanniques. Au total, le constructeur a interrogé un milliers de joueurs du Royaume-Uni. On y a apprend notamment que 73% d'entre eux jouent durant leurs heures de travail, 44% se glissant même régulièrement dans les toilettes pour des sessions rapides.

Encore plus amusant, 10% des sondés affirment avoir jouer durant leur propre mariage. En même temps, il faut bien se marier dans son MMO préféré avant de passer le pas dans la vie réelle n'est-ce pas ? Nvidia n'est pas la première entreprise à recycler ces vieilles cabines téléphoniques emblématiques. Il en reste actuellement 5000 dans le pays, et elles ont été pour une grande majorité transformées en mini-bar, ou encore en bibliothèque en accès libre par exemple.

