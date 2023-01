GeForce Now : le service de cloud gaming de Nvidia arrive dans les voitures

GeForce Now va arriver dans les voitures. Nvidia a annoncé qu’il sera bientôt possible de jouer à vos titres préférés dans votre véhicule à l’aide de son service de cloud gaming. Ce dernier a d’ailleurs droit à des améliorations pour l’occasion.

Si les conducteurs de Tesla sont désormais capables de jouer aux jeux Steam dans leurs voitures, d’autres constructeurs automobiles vont bientôt s’aligner sur l’entreprise d’Elon Musk en proposant une alternative dans leurs propres véhicules. Lors du salon CES 2023, Nvidia a officiellement annoncé que son service de cloud gaming GeForce Now sera prochainement disponible dans les voitures.

GeForce Now est un service d'abonnement de jeu populaire qui permet aux joueurs de diffuser des jeux en streaming depuis le cloud. Nvidia a étendu les fonctionnalités et la portée du service au cours des dernières années, allant jusqu'à l'intégrer aux téléviseurs intelligents de Samsung en tant qu'application native. Désormais, c’est sur la route que les joueurs pourront profiter de leurs jeux préférés.

GeForce Now arrive chez trois constructeurs automobiles

Pour l’instant, seuls trois partenaires vont ajouter GeForce Now à leurs véhicules : BYD, Hyundai Motor Group et Polestar. Ces trois entreprises travaillent actuellement à l'intégration du service. Les conducteurs pourront jouer sur les écrans à avant lorsqu'ils sont garés, et s'il y a des écrans arrière, les passagers auront la possibilité de jouer à tout moment. Les joueurs peuvent diffuser leurs jeux à partir de diverses vitrines PC, comme Steam ou encore l’Epic Games Store.

À l’occasion du déploiement plus large de GeForce Now, Nvidia a également annoncé que la RTX 4080 sera également disponible sur GeForce Now pour ceux qui ont l'abonnement Ultimate. Cela signifie que vous bénéficiez de 240 images par seconde, du ray tracing complet et de DLSS 3 pour les jeux qui le prennent en charge.

Pour rappel, GeForce Now avait obtenu la prise en charge d'un maximum de 120 FPS en 1600p en octobre 2022, et le service profite déjà d’une mise à jour majeure au niveau de la puissance. Le niveau Ultimate, qui coûte 19,99 euros par mois ou 99,99 euros tous les six mois, offrait déjà une RTX 3080. Les abonnés actuels seront mis à niveau vers les serveurs équipés de la RTX 4080 lorsqu'ils seront disponibles, à partir de la fin du mois en Amérique du Nord et en Europe.