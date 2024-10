GeForce Experience va disparaître dans les prochaines semaines, Nvidia va déployer une application beaucoup plus moderne

Nvidia s’apprête à lancer sa nouvelle application PC pour gérer ses paramètres graphiques. Actuellement en beta, elle viendra remplacer GeForce Experience d’ici la fin de l’année. Elle propose tout un tas de réglages et un outil de mises à jour revu et corrigé, mais pas seulement.

Si vous avez une carte graphique Nvidia GeForce sur votre PC, il y a de fortes chances que vous ayez installé GeForce Expérience. Ce logiciel, lancé en 2013, permet d’optimiser les jeux et de télécharger facilement les dernières mises à jour. Elle sera bientôt remplacée par une nouvelle application : Nvidia App.

Elle est sortie en début d’année, cependant, elle est encore en beta. La firme américaine a annoncé qu’elle serait officiellement lancée à la fin de l’année. Elle vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui fleure bon la finalisation.

Nvidia App est encore en beta, mais elle remplace déjà GeForce Experience

La dernière mise à jour apporte des fonctionnalités supplémentaires, comme la prise en charge du HDR RTX (HDR forcé grâce à l'IA sur les titres non compatibles) et ce sur tous les écrans branchés sur votre machine. La gestion du G-Sync, encore absente, fait aussi son apparition.

Là est toute la particularité de Nvidia App. Elle fait tout ce que faisait Experience, en optimisant les jeux et en mettant automatiquement la carte graphique à jour, mais aussi bien plus. Elle cherche en effet à remplacer les paramètres de Windows, en nous permettant par exemple de gérer le taux de rafraîchissement de nos écrans, de définir la résolution ou encore le format (portrait ou paysage) de l'affichage. Le détail qui tue ? Il n’est plus nécessaire d’avoir un compte Nvidia pour en profiter.

A lire aussi – Path tracing : tout savoir sur la technologie qui va révolutionner les graphismes dans le jeu vidéo

Nvidia App est encore en beta aujourd’hui, mais il est possible de l’utiliser sans craindre les bugs, tant nous approchons de la version finale. Elle devrait ainsi être lancée de manière officielle dans quelques semaines. GeForce Experience, pour sa part, devrait encore perdurer un petit moment le temps que la transition se fasse chez les joueurs. Un futur indispensable si vous avez une carte graphique des verts.