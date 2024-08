Nvidia veut changer votre manière d’optimiser votre PC grâce à sa nouvelle application, bye bye GeForce Experience

Nvidia apporte tout un tas de nouveautés à sa nouvelle application Nvidia App. Encore en bêta, celle-ci veut devenir le nouveau centre névralgique de votre PC et cherche à mettre de côté l’auguste GeForce Experience.

GeForce Experience a fait son temps. Le logiciel lancé en 2013 va petit à petit céder sa place à une nouvelle application toute neuve, tout simplement baptisée Nvidia App. Encore en bêta, elle accueille aujourd’hui une mise à jour qui renforce son intérêt.

Nvidia App permet désormais d’effectuer des réglages plus précis sur votre écran, ce qui manquait cruellement à l’application jusque-là. Il est ainsi possible d’ajuster la résolution ainsi que le taux de rafraîchissement. Tout ce que fait déjà Windows 11, certes, mais cette absence était tout de même étrange. Plus encore, l’application permet d’activer ou désactiver RTX Super Resolution ou encore de convertir facilement du contenu SDR en HDR en cochant l'option adéquate.

Nvidia App veut remplacer GeForce Expérience

Nvidia App ne cherche pas seulement à remplacer GeForce Experience, mais aussi le panneau de contrôle de la marque, qui s’active avec Alt+Z. Là encore, l’idée est de proposer un overlay sur l’écran afin d’afficher des informations précises. La dernière mise à jour permet ainsi d’afficher non seulement le taux d’images par seconde, mais aussi les statistiques des performances minimales, l’utilisation du processeur et du GPU. Idéal pour analyser la puissance de son PC.

Nvidia App représente donc le futur pour les possesseurs de cartes de la marque, mais il manque encore énormément de choses pour vraiment convaincre. Pas de panique, GeForce Experience ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Le logiciel continue à être mis à jour et propose régulièrement des pilotes.

Quand cette application prendra le relais ? On pourrait imaginer une médiatisation plus poussée lors de la présentation de la prochaine série de cartes, les RTX 50XX. Ces dernières pourraient être annoncées dès janvier 2025 lors du CES de Las Vegas, pas avant. En tout cas, Nvidia App s’enrichit de plus en plus au fil des mois. Pour télécharger cette version beta, c’est par ici. Mais attention, il subsiste encore des bugs et de nombreux paramétrages manquent encore.

