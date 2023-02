Les paiements par smartphone et sans contact ont explosé en 2022

Les Français sont de moins en moins frileux à l’idée de payer avec leur smartphone. Un récent rapport du groupe BPCE révèle en effet que le montant des dépenses effectuées par ce biais a augmenté de 163 % en 2022. Même constat du côté du paiement sans contact, bien que plus timide avec une croissance de 23 %, largement soutenue par les habitudes prises durant la pandémie.

Si les paiements mobiles et sans contact existent depuis plusieurs années maintenant, ce n’est que depuis le début de la pandémie que ces deux technologies se sont véritablement installées dans le quotidien des Français. Le dernier rapport du groupe Banque Populaire-Caisse d’Épargne (BPCE) l’illustre d’ailleurs très bien. C’est une véritable croissance exponentielle que celles-ci connaissent depuis 2020.

Le paiement par smartphone est le plus impressionnant des deux. Depuis 2021, le montant des dépenses réalisées par ce biais a littéralement explosé, augmentant de 163 % en l’espace d’un an. La technologie a effectué un bond gigantesque de 1128 % par rapport à 2019, preuve que Google et Apple ont séduit les utilisateurs avec leurs solutions respectives. En moyenne, ces derniers dépensent désormais 23 € à chaque paiement mobile.

Le liquide disparaît peu à peu des portefeuilles des Français

L’autre grand gagnant de cette étude est bien sûr le paiement sans contact, qui s’est largement démocratisé depuis 2020. Avec le début de la pandémie et le passage du plafond à 50 €, ces derniers avaient déjà progressé 85 % en 2020. Deux ans plus tard, la croissance est toujours rendez-vous avec une augmentation de 23 % des dépenses par rapport à 2021. En moyenne, les Français dépensent 17 € en paiement sans contact, principalement auprès des commerces de quartier.

Cette évolution amène nécessairement à la disparition progressive du liquide. Si la baisse n’est catastrophique (seulement 8 % de retraits en moins depuis 2019), ces derniers se font de moins en moins fréquents et sont surtout plébiscités par une population plus âgée. Les paiements par cartes classiques, de leurs côtés, sont toujours en hausse : +12 % en 2022, pour des montants toujours plus bas.

