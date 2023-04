Garmin Venu 2 : la montre connectée est à -100€ chez la Fnac !

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter d'une montre connectée Premium avec une réduction de -100€ ! On vous dit tout sur la Garmin Venu 2 et sur cette offre exceptionnelle ci-dessous.

Profiter de l'offre chez la Fnac

La Fnac fait fort aujourd'hui et propose une montre connectée haut de gamme avec une réduction de -100€ ! En vous rendant de suite sur le site de l'enseigne, vous pouvez en effet vous procurer la Garmin Venu 2 pour 299,99€ au lieu de 399,99€.

Vous économisez ainsi un quart du prix de la montre tout en profitant d'une montre connectée performante. La Garmin Venu 2 est en effet une montre GPS multisports qui propose le suivi de toutes vos sessions sportives, mais aussi le suivi complet de votre santé, le tout avec un design élégant et un grand écran lumineux.

La Garmin Venu 2 : que vaut la montre connectée à prix mini chez la Fnac ?

Conçue pour vous accompagner dans toutes vos activités sportives, la Garmin Venu 2 propose jusqu'à 25 sports différents avec des sports variés comme la natation, le HIIT, le cyclisme, la course à pied, le golf, la randonnée, l’escalade en salle, etc. Elle propose même la musculation et peut vous dire quelle zone du corps vous avez travaillée après une session !

Elle vous permet de plus de faire votre sport en musique. Vous pouvez en effet écouter tous vos titres préférés depuis votre poignet grâce à la Garmin Venu 2. Elle est également votre meilleure alliée santé et propose le suivi de plusieurs indicateurs importants comme la fréquence cardiaque, le sommeil, l'énergie, le stress, etc.

Enfin, elle peut tenir jusqu'à 11 jours : fait rare pour une montre GPS ! Si vous activez le GPS et que vous écoutez de la musique avec votre montre, elle peut tenir jusqu'à 7h.

Tout savoir sur la Garmin Venu 2

Précisons finalement que si vous achetez cette montre connectée chez la Fnac, l'enseigne vous offre également 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musicale Deezer Premium ou Deezer Famille (au choix).