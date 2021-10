Galaxy Z Fold 4 : Samsung développe un lecteur d’empreintes révolutionnaire

Le Galaxy Z Fold 4 commence à faire parler de lui. D'après un brevet déposé par Samsung, ce futur smartphone pliable embarquerait un nouveau lecteur d'empreintes digitales totalement révolutionnaire. Ce capteur serait à la fois accessible sur l'écran secondaire et l'écran pliable. Explications.

Contrairement aux rumeurs, le Galaxy Z Fold 3, l'un des derniers smartphones pliables de Samsung, n'est pas équipé d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Plutôt que de glisser le lecteur sous la dalle tactile pliable, le constructeur sud-coréen a intégré ce capteur d'empreintes sur le bouton d'alimentation sur la tranche droite.

D'après les informations collectées par nos confrères de LetsGoDigital, Samsung n'a pas enterré l'idée de cacher le lecteur d'empreintes sous l'écran. Comme le montre un brevet déposé par Samsung, les futurs smartphones pliables de la marque devraient profiter de ce lecteur intégré à la dalle.

Un lecteur biométrique double face pour le Z Fold 4 ?

Le Galaxy Z Fold 4 pourrait bien être le premier smartphone pliable de Samsung avec un lecteur sous l'écran, avance le média sur base des informations découvertes récemment. Un brevet déposé le 31 mars dernier auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle montre en effet les dernières avancées de l'entreprise.

Sur les schémas accompagnant le brevet, on découvre “un capteur d'empreintes digitales double face”. Concrètement, le lecteur sera accessible aux doigts de l'utilisateur par le biais de l'écran secondaire placé au dos et via l'écran pliable principal. Les deux côtés de ce module seront en mesure de reconnaître l'empreinte de l'usager.

Dans le cadre de cette technologie, Samsung ambitionne de placer le lecteur biométrique dans la moitié inférieure gauche de l'écran flexible. De cette façon, la partie supérieure du capteur sera accessible sur l'écran secondaire. Cette technologie permet de déverrouiller le smartphone pliable sans déplier l'écran.

Pour rappel, l'hypothétique Galaxy Z Fold 4 n'est pas attendu avant l'été 2022. D'ici le lancement de la production de masse, Samsung est encore libre de bouleverser ses plans et d'exploiter une autre technologie pour le module biométrique. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs pliables de Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital