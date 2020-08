Galaxy Z Fold 2 : la fiche technique complète est enfin disponible

Le Galaxy Z Fold 2 se dévoile ! Quelques jours avant la présentation officielle du 1er septembre, un informateur réputé a mis en ligne la fiche technique complète du troisième smartphone pliable de Samsung.

Fidèle à sa réputation, Roland Quandt, journaliste du site WinFuture, a publié la fiche technique intégrale du Galaxy Z Fold 2 dans le courant du week-end. Au vu de l’impressionnant historique de Quandt, on peut se fier à cette nouvelle fuite massive.

Ecran 120 Hz, Snapdragon 865+ et triple capteur photo…voici le Galaxy Z Fold 2

Sans surprise, le smartphone est construit autour d’un écran AMOLED Infinity-O pliable 120 Hz de 7,6 pouces. Sur la face extérieure, Samsung intègre un écran secondaire dédié aux notifications. Cette dalle AMOLED mesure 6,2 pouces et se contente d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est suffisant vu l’usage de l’écran. Cette dalle secondaire est en effet réservée aux informations contextuelles (SMS, heure, mails…).

Comme c’était le cas avec le Galaxy Z Flip, le constructeur utilise un verre ultra fin (Ultra Thin Glass) pour protéger l’écran pliable. D’après les informations du média, Samsung inclut un film de protection en plastique supplémentaire pour protéger l’écran. Cette couche de plastique ne doit probablement pas être ôtée par l’utilisateur, au risque d’abîmer la dalle.

Le smartphone pliable est alimenté par le chipset Snapdragon 865+ couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Samsung confie l’autonomie de l’appareil à deux batteries d’un total de 4500 mAh. Selon WinFuture, le terminal dispose d’une autonomie avoisinant les 31 heures lorsqu’il se cantonne à la 4G. Comme le premier Galaxy Fold, le téléphone offre donc une autonomie qui dépasse la journée. Le Z Fold 2 est compatible avec la recharge rapide filaire de 25W, la recharge sans fil 11W et la recharge sans fil inversée.

Côté photo, Samsung mise sur un triple capteur photo composé d’un objectif principal de 12 mégapixels ultra Wide, d’un module grand angle de 12 mégapixels et d’un dernier capteur de 12 mégapixels. Dans le trou dans l’écran pliable, on trouve une caméra pour les selfies de 10 mégapixels. Pour rappel, Samsung nous dira tout sur le Galaxy Z Fold 2 dès le mardi 1er septembre 2020 à 16H. En attendant, vous pouvez consulter la fiche technique complète, basée sur les informations de WinFuture, ci-dessous.

Galaxy Z Fold 2 Ecran Interne :7,77"

AMOLED Infinity Flex

(2208 x 1768 pixels) 21:9 ratio

120 Hz



Externe

6,23"

AMOLED

(2260 x 816 pixels)

60 Hz

Chipset Snapdragon 865+ (7nm) OS Android 10/ One UI 2.5 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD Non Capteur principal Triple capteur photo

12 mégapixels, 1,12 µm, f / 2,2 (Ultra Wide)

12 mégapixels 1,8 µm f / 1,8 (grand angle)

12 mégapixels 1,0 µm f / 2,4

Capteur selfie 10 mégapixels, 1,22 µm, f / 2,2 Batterie 4500 mAh

Recharge rapide 25W

Recharge sans fil 11W

Recharge sans fil inversée 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Audio deux haut-parleurs stéréo AKG Résistance à l'eau Non

