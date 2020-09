Galaxy Z Fold 2 : un benchmark dévoile la puissance du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 2 s’illustre dans un benchmark apparu sur Geekbench. Quelques heures avant la conférence Unpacked, cette nouvelle fuite confirme plusieurs points de la fiche technique et dévoile les performances du smartphone pliable de Samsung.

Le benchmark d’un smartphone au nom de code « SM-F916N » est apparu dans la base de données de Geekbench. Comme toujours, la présence d’un « F » dans le nom de code confirme la présence d’un écran pliable. Au vu de la fiche technique, il s’agit vraisemblablement du Galaxy Z Fold 2, le troisième smartphone pliable de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 2 écrase le Surface Duo dans un benchmark

Comme prévu, le smartphone pliable est alimenté par le SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM. Samsung mise sur un chipset Snapdragon sur tous les marchés. Pas de SoC Exynos pour les modèles vendus en Europe. Samsung avait déjà fait l’impasse sur les puces Exynos avec le premier Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. Par contre, les Galaxy Note 20 et les Galaxy S20 commercialisés en Europe misent toujours sur des SoC Exynos.

Grâce à sa solide fiche technique, le Z Fold 2 grimpe à 969 en single core et à 3196 en multicore. Le smartphone offre des performances similaires à celles de terminaux propulsés par le Snapdragon 865. Sans surprise, il se montre donc plus puissant que son prédécesseur (qui se contentait d’un Snapdragon 855), le Galaxy Fold. Le premier smartphone pliable de Samsung enregistre en effet 2 663 points en multi-core. Le Z Fold 2 dépasse aussi le Galaxy Z Flip 4G LTE, le smartphone à clapet ne dépasse pas les 2 685 points en multi-core. Enfin, le smartphone pliable écrase aussi le Surface Duo. Avec son Snapdragon 855, le smartphone à double écran de Microsoft ne dépasse pas les 762 points en single core et les 2 867 points en multi-core.

Pour rappel, Samsung présentera le Galaxy Z Fold 2 lors d’une conférence Unpacked prévue ce mardi 1er septembre. La conférence de Samsung débutera à 16h, heure française. On vous en dit plus dès que possible. On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.