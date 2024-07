Pour célébrer le lancement des Galaxy Z Flip6 et Z Fold6, Samsung propose des offres alléchantes permettant d'acquérir ces nouveaux smartphones pliables à des prix attractifs grâce à une remise immédiate pouvant aller jusqu'à 400 euros et à un bonus reprise sur votre ancien smartphone. On vous en dit plus dans la suite de l'article.

PRÉCOMMANDER LE SAMSUNG GALAXY Z FLIP6

PRÉCOMMANDER LE SAMSUNG GALAXY Z FOLD6

Le mercredi 10 juillet 2024, Samsung donnait rendez-vous aux fans de la marque pour son traditionnel Galaxy Unpacked annuel. Depuis la capitale française, le géant coréen a dévoilé ses deux nouveaux smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Flip6 et le Galaxy Z Fold6. Afin de fêter leur lancement respectif dans l'Hexagone, Samsung a déjà décidé de casser les prix de ses téléphones au cours d'une offre de précommande.

Jusqu'à ce dimanche 14 juillet inclus, il est ainsi possible de bénéficier de 300 euros de réduction sur le Galaxy Z Flip6 et de 400 euros de remise sur le Galaxy Z Fold6, par l'intermédiaire du code UNPACKZ. Le coupon promotionnel doit être saisi dans la case prévue à cet effet et est valable sur tous les modèles et coloris des smartphones.

En plus de la réduction maximale de 400 euros, une reprise allant jusqu'à 850 euros peut être obtenue si vous rendez votre ancien appareil. Cette remise tarifaire de 850 euros concerne une simulation pour l’achat d’un Galaxy Z Fold6 (256 Go) après déduction de la valeur de reprise d’un Galaxy Z Fold5 (256 Go) grade A estimé à 750 euros (incluant un abondement de 200 euros sur la valeur de reprise financé par Samsung), et d’un bonus reprise de 100 euros.

Samsung Galaxy Z Fold6, un smartphone pliable boosté à l'IA mais pas que…

Comme vous le savez probablement, Samsung a déployé de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment sur son Galaxy Z Fold6. Grâce à Galaxy AI, vous avez l'occasion de lancer une recherche depuis n'importe quelle application, de traduire vos conversations, ou bien encore de résumer une page web ou vos notes en un clin d'œil.

Le Z Fold6 a la particularité d'avoir un immense écran pliable de 7,6 pouces (avec une définition en QXGA+ de 1856 x 2160 pixels) qui gagne en finesse et en légèreté pour profiter d’une immersion totale dans vos jeux, films et séries. Aussi, tout le divertissement sera dans votre poche grâce à la présence du processeur Snapdragon 8 Gen3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM et d'une batterie longue durée de 4400 mAh.

Pour les amoureux de belles photographies, ces derniers pourront profiter d'un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx.

Z Flip6, le Galaxy le plus stylé

Considéré comme le Galaxy le plus stylé, le Z Flip6 a droit aux mêmes avancées technologiques que le Z Fold6 en matière d'IA. À l'instar du Fold6, le Flip6 possède de nouvelles façons de communiquer, produire et créer.

Du côté de ses points forts, le Z Flip6 embarque un écran pliable de 6,7 pouces qui, une fois replié, vient facilement se glisser dans vos sacs et poches les plus contenus. Les futures propriétaires du smartphone profiteront d'une grande batterie de 4000 mAh qui les suivra partout et viendra à bout de leurs journées les plus intenses. Pour les amateurs de photos/vidéos, le Galaxy Z Flip6 dispose d'un système photo d’exception composé d’un capteur principal de 50 MP et d’un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx.

Enfin, terminons sur un point commun non négligeable des smartphones pliables. Les Samsung Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 disposent d'une conception des plus solides mêlant du verre Gorilla Glass Victus2 et un cadre en Aluminium Armor ultra résistants, et dotée d’une résistance à l'eau IP48.

PRÉCOMMANDER LE SAMSUNG GALAXY Z FLIP6

PRÉCOMMANDER LE SAMSUNG GALAXY Z FOLD6

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.