Samsung : près de 12 millions de smartphones pliables vendus en 2022, bien plus que ses rivaux

Samsung domine véritablement le marché des smartphones pliables, si l’on en croit les chiffres souvent assez précis de l’institut Canalys. Au total, Samsung détiendrait plus de 80 % de part de marché à l’échelle mondiale.

Un nouveau rapport de Financial Times vient de dévoiler une étude de Canalys, qui annonce qu’il s’est vendu près de 14,2 millions de smartphones pliables dans le monde en 2022. En comparaison, les expéditions de ce type d’appareils avaient à peine dépassé la barre des 10 millions d’unités en 2021.

Cette année-là, Samsung dominait largement le marché avec près de 10 millions d’unités vendues, et la tendance ne s’est toujours pas inversée en 2022. D’après les chiffres de Canalys, Samsung a expédié un peu moins de 12 millions d’unités l’année dernière, et conserverait donc toujours plus de 80 % de part de marché sur ce secteur.

Les fabricants chinois essayent de se faire une place sur le marché du pliant

Canalys dévoile que malgré les efforts de Huawei, le géant chinois n’a réussi à expédier qu’un peu moins de 2 millions d’unités en 2022. Le constat est encore pire pour les autres fabricants de smartphones Android tels qu’Oppo, Xiaomi, Honor et Vivo, qui comptent chacun moins d’un million d’appareils vendus.

Beaucoup d’entre eux sont de nouveaux arrivants sur le marché des smartphones Android, il faudra donc attendre encore quelque temps avant que leur catalogue de produits soit assez important pour espérer se faire une place sur ce marché.

De son côté, Motorola, qui propose des smartphones pliables depuis plusieurs années maintenant, n’a vraisemblablement réussi qu’à écouler 40 000 exemplaires de son Razr en 2022. On est donc très loin des 12 millions de smartphones vendus par Samsung.

Si les expéditions de smartphones pliables sont en légère augmentation chaque année, 2023 pourrait bien être une période charnière, puisque de nombreux fabricants ont fait leur arrivée sur ce marché. Le Financial Times estime que les expéditions de smartphones pliables doubleront en 2023 et atteindront 30 millions d’unités. Tous les yeux sont donc tournés vers les prochains Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, qui devrait cette fois-ci utiliser un écran externe occupant toute la face arrière. Comme les années précédentes, on s’attend à ce qu’ils représentent la majorité des expéditions de smartphones pliables.