Galaxy Watch 4 : Samsung déploie la nouvelle bêta de One UI Watch 4.5

Samsung vient de déployer une autre mise à jour bêta de One UI Watch 4.5, disponible sur les montres connectées Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Cette nouvelle mouture se contente de corriger plusieurs bugs signalés par les utilisateurs.

Alors que nous avons eu un premier aperçu de One UI Watch 4.5 en début juillet 2022 grâce à une publication du leaker réputé Evan Blass, Samsung vient tout juste de déployer une nouvelle version bêta de sa future surcouche.

Précisons que la version stable et finale est attendue pour septembre 2022, et qu'elle équipera notamment les nouvelles Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Les prochaines montres connectées de Samsung ont été présentées officiellement ce 10 août 2022. Parmi les principales améliorations, on note une augmentation considérable de l'autonomie, jusqu'à 80 heures d'utilisation avec la Watch 5 Pro grâce à sa batterie de 590 mAh. Concernant le modèle standard, il faudra se contenter d'une autonomie de 50 heures. Samsung a promis également des performances supérieures, en hausse de 27% d'après la firme sud-coréenne.

Samsung corrige les derniers bugs avant la version finale de One UI Watch 4.5

Mais revenons-en à la dernière bêta de One UI Watch 4.5. Accessible sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, cette nouvelle build corrige plusieurs bugs signalés par les utilisateurs et présents sur les précédentes versions bêta.

En premier lieu, Samsung a corrigé un problème qui provoquait la disparition du texte à l'écran lorsque les suggestions automatiques sont activés. Ensuite, la réinitialisation de la montre qui pouvait survenir en mode Watch Only lors des exercices a aussi été corrigée.

Le changelog mentionne également la correction d'un souci en mode Economie d'énergie. En effet, l'appareil sortait automatiquement de ce mode lorsqu'il était en charge et que le niveau de batterie dépassait les 15%. Via cette nouvelle bêta, la montre restera en mode Economie d'énergie tant que l'utilisateur ne le désactive pas manuellement.

Enfin et concernant les propriétaires de Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic dotée d'une connexion LTE, cette mouture corrige un problème qui empêchait la réception des messages d'alerte liées aux catastrophes d'une taille supérieure à 255 octets. Ajoutons que l'application Flashlight a aussi été mise à jour. Au global, les modifications apportées sont moins nombreuses que sur les précédentes versions bêta de One UI Watch 4.5, ce qui suggère l'arrivée imminente de la version stable de la surcouche de Samsung.

Source : Android Headlines