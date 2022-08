Google va enfin intégrer cette fonctionnalité manquante et essentielle sur WearOS

Actuellement, changer de smartphone est synonyme de réinitialisation des données présentes sur votre smartwatch sous WearOS. Fort heureusement, Google s'est enfin décidé à remédier à ce problème gênant pour de nombreux utilisateurs.

Depuis ces derniers mois, Google met un point d'orgue à améliorer l'expérience utilisateur offerte par WearOS. Récemment, nous avons appris que le système d'exploitation pourrait être compatible avec Google TV. De quoi permettre aux utilisateurs de profiter de séances d'entraînement vidéo interactives, avec la possibilité de consulter leurs informations de santé (calories brûlées, rythme cardiaque, etc.) directement sur leur TV connectée.

Néanmoins, il y a une fonctionnalité essentielle qui fait encore cruellement défaut à WearOS à l'heure où nous écrivons ces lignes. En effet, si vous possédez une smartwatch sous WearOS et que vous décidez de changer de smartphone, la seule option officielle consiste à réinitialiser la montre et à repartir de zéro.

Pour l'instant, il est malheureusement impossible de sauvegarder les données WearOS sur un cloud par exemple pour les transférer ensuite. Or et comme l'ont répéré nos confrères du site XDA Developers, il y a maintenant un code dans l'application Google Play Services pour Android qui fait référence à la possibilité de sauvegarder les données WearOS sur Google One dans le cloud.

Enfin un transfert des sauvegardes WearOS sur le cloud

L'utilisateur n'aura plus qu'à les synchroniser à nouveau après l'appareillage de sa montre connectée avec son nouveau smartphone. On remarque également une référence à une nouvelle commande “Sauvegarder votre appareil avec Google One” et une option “Choisir un compte Google à utiliser pour la sauvegarde”.

Néanmoins et comme toute fonctionnalité en phase de test, impossible de savoir quand elle sera disponible pour tous. Toutefois et sachant que le lancement de la Pixel Watch, la 1re montre connectée du constructeur, est prévu pour la rentrée 2022, Google a tout intérêt à déployer cette fonctionnalité importante avant la sortie de sa smartwatch.

Pour rappel, la Pixel Watch sera propulsée par Wear OS 3.0 et elle intégrera par défaut l'ensemble des applications natives de Google, comme Google Maps, Google Assistant, mais aussi d'autres services compatibles depuis peu avec WearOS comme Google Wallet ou Google Home. Par ailleurs, la montre profitera du rachat de Fitbit par Google en proposant toutes les fonctionnalités de suivi des informations de santé de l'entreprise.