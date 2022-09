OnePlus Nord Watch : cette montre connecté inspirée de l’Apple Watch sera bien plus accessible

Le site indien de OnePlus tease l’arrivée d’une montre connectée prénommée Nord Watch. Le design de cette dernière semble très inspiré du fleuron actuel en matière de montres intelligentes, l’Apple Watch.

Malgré un bon rapport qualité/prix, la OnePlus Watch, premier modèle de montre connectée de la marque chinoise, n’avait rien pour se démarquer de la concurrence. Nous affirmions dans nos colonnes qu’elle était “trop sage pour être convaincante“. OnePlus ne s’est pas découragé, malgré la tiédeur de la réception accordée à sa première montre. La compagnie a officiellement annoncé la préparation d’un nouveau produit dans la catégorie entrée-milieu de gamme, la Nord Watch.

La gamme Nord de OnePlus propose des smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Elle remporte d’ailleurs un succès certain sur ce créneau, puisqu’elle affirme avoir écoulé pas moins de dix millions d'appareils depuis le lancement de cette ligne de produits. De toute évidence, OnePlus souhaite surfer sur cette vague de succès en lançant une montre siglée Nord. Des entrailles de cette future montre, on ne sait que très peu de choses. Même sur son propre site, la marque reste très mystérieuse quant aux spécifications du produit.

OnePlus Nord Watch: des airs d'Apple Watch, mais à l'intérieur, c'est l'inconnu

Plutôt qu’une fiche technique détaillée, le visiteur du site n’a pour l’instant droit qu’à des cryptogrammes qui laissent penser que la OnePlus Nord Watch est une montre orientée fitness. C’est ce que laisse également penser le slogan de la page d’accueil: “Get Moving” (bougez-vous). Boîtier carré, couronne disposée à droite: si, en matière de design, la source d’inspiration pour la Nord Watch est évidente, il n’est pas certain que les fonctionnalités de la montre chinoise ni même ses matériaux de fabrication seront identiques à celles des Apple Watch. Étant donné le placement d'entrée-milieu de gamme de OnePlus Nord, on peut même imaginer qu’il ne s’agira que d’un bracelet amélioré, tel le Galaxy Fit 2 de Samsung. Le site indien de la marque nous donne rendez-vous dès le 22 septembre pour en savoir plus.

Le bruit court depuis quelques mois selon lequel OnePlus souhaite faire de Nord une marque à part entière. Tout comme Xiaomi avec Poco en son temps, OnePlus songerait à se séparer de sa gamme Nord, très probablement pour plus de clarté aux yeux du grand public. Là encore, c’est un indice qui nous aiguille vers un produit aux spécifications qui, s’il n’a pas de spécifications tonitruantes, devrait au moins se montrer abordable et présenter un bon rapport qualité/prix.

Source: GSM Arena